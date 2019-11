“Fai pena”. Temptation Island Vip, veleni senza fine. Nel centro del mirino sempre Andrea: demolito all’istante

La serata del 31 ottobre ha visto su Canale 5 l’appuntamento con la puntata riassuntiva del ‘Viaggio’ nei sentimenti di ‘Temptation Island Vip 2’. E nonostante fosse soltanto una sintesi il programma ha ancora fatto parlare di sé. Una delle storie raccontate per prime è stata quella tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Una love story finita nel peggiore dei modi per volontà della donna.

Durante già la messa in onda del reality, l’ex moglie di Andrea si era fatta più volte viva sui social network ed anche ieri Daniela non ha perso l’occasione per punzecchiare il suo ex marito. Il messaggio postato su Instagram è a metà tra il polemico e l’ironico. Andiamo a vedere cosa ha scritto. (Continua dopo la foto)

















“Ma è un caso che l’ultima puntata di Temptation vada in onda la notte di Halloween? Cosa ci sarà ancora da vedere? Trash + Zombie = sempre più in basso #chetristezza”, ha detto l’ex coniuge, non nominandolo mai direttamente ma alludendo evidentemente alla sua persona e alla sua storia con la Caldonazzo. (Continua dopo la foto)













Si tratta soltanto dell’ultima stoccata di Daniela, che in passato lo aveva criticato duramente, accusandolo di essere un padre completamente assente e di aver subito tradimenti in continuazione. E secondo lei, la liason con Nathalie sarebbe iniziata quando lui era ancora sposato, notizia però smentita in maniera categorica da Ippoliti. Dunque, la Caldonazzo prima di divenire sua fidanzata avrebbe svolto il ruolo dell’amante. (Continua dopo la foto)

La signora Daniela si era inoltre soffermata nei giorni scorsi sulla frequentazione tra Andrea e la tentatrice Zoe, avvenuta al termine di ‘Temptation Island Vip 2’: “Loro si vedono, si frequentano regolarmente, pranzetti, cenette, giri in scooter e Bmw, macchine, weekendini come li chiama lui. Personalmente li ho visti e non solo io… Forse sta facendo da papà ad un’altra persona, ma non ai nostri figli”, ha aggiunto l’ex consorte. Non si hanno moltissime informazioni sull’uomo, essendo una persona molto riservata. Si sa però che ama gli animali, in particolare i cani, infatti ha un bulldog francese di nome Napo De Napis di colore bianco con macchie nere. Adora la palestra ed il suo più grande mito è il personaggio Ivan Drago della saga Rocky, interpretato dall’attore Dolph Lundgren.

