Uomini e Donne, Maurizio Costanzo ‘boom’ Gemma Galgani. Lo ha detto davvero

Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi più in vista di ‘Uomini e Donne’ da diversi anni e su di lei c’è una vera e propria divisione del pubblico, tra coloro che la sostengono al 100% e chi invece è dalla parte di Tina Cipollari ed è ormai stanca della sua presenza nel programma di Canale 5. Ora per lei è giunta però un’investitura importante e a sorpresa da una persona prestigiosa.

Il conduttore Maurizio Costanzo l'ha spesso invitata al 'Maurizio Costanzo Show', dove lei è stata grande protagonista. Ed il marito di Maria De Filippi approva del tutto la donna, la quale ha un ruolo determinante nella televisione italiana. Ecco quindi cosa lui pensa della Galgani.

















"Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani è ormai un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore", ha riferito il giornalista al settimanale 'Nuovo'.













"Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate", ha concluso Costanzo. Dunque, per Maurizio la presenza di Gemma non può che far bene a 'Uomini e Donne', che anche grazie a lei continua ad essere seguito con grande entusiasmo da tantissimi italiani.

Proprio qualche ora fa la Galgani ha avuto altri problemi con Jean Pierre, che l’ha accusata di essere una donna aggressiva: “Oggi sei stata un po’… non me l’aspettavo una reazione tua così. A parte l’uva… ma anche attaccare così l’Antonella. Il tuo modo di porti, Gemma, è molto aggressivo. A me queste cose qua non piacciono. Io non ho dei sentimenti. Io se devo avere una relazione con una donna qua dentro la devo avere se ho un sentimento, sennò non sto qua. Se poi lei pensa che non vado oltre, bon! Non ci sono problemi”. E lei ha replicato: “Io sempre in punizione, non penso di aver fatto niente di che, se non averti fatto capire che sono innamorata”. Ma Maria è intervenuta facendole capire che non doveva più insistere. Nonostante ciò ha detto che vorrebbe ancora Jean Pierre: “Mi sembra molto chiuso lui e che abbia detto prima che ci fosse della chiusura. Io lo chiamerei ancora…”.

