Colpo di scena a Uomini e Donne. Alessandro Zarino sceglie a sorpresa: “Voglio stare con te”

‘Uomini e Donne’ riserva sempre notizie inaspettate, ma stavolta ciò che si è materializzato è davvero clamoroso ed incredibile. Il tronista Alessandro Zarino sembrava fosse vicino alla sua scelta già da alcuni giorni ed infatti ha preso la decisione di scegliere la donna con la quale iniziare un fidanzamento. Ma andiamo per ordine.

La puntata si è aperta con la precedente segnalazione su Giulio Roselli, fatta proprio da Alessandro. Non ci sono prove però sul fatto che la sua corteggiatrice Veronica avesse avuto una love story con lui. Successivamente, Maria De Filippi ha mostrato il video dell’esterna tra Alessandro e Veronica, dove lui senza giri di parole aveva detto di avere intenzione di frequentare anche altre ragazze. (Continua dopo la foto)

















Alessandro sembrava inizialmente aver perso davvero la testa per lei, ma un gesto che lo aveva spaventato non poco era stato la presentazione dei nonni in videochiamata fatta dalla Burchielli. Dunque, tra i due c’è stata un’accesa discussione e la corteggiatrice lo ha inoltre accusato di voler allungare il brodo, nonostante non sia interessato ad altre. (Continua dopo la foto)













Una volta azzeccato che lui avesse chiesto altre corteggiatrici, ha deciso di abbandonare lo studio, ma il giovane l’ha inseguita per un confronto dietro le quinte. Le anticipazioni del Trono Classico sono pazzesche: si vedrà infatti in puntata Alessandro far sedere Veronica sulla sedia rossa e dirle che è la scelta e che non ha nessuna voglia di perderla e di rinunciarci. (Continua dopo la foto)

Ed ecco qui la doccia gelata: la bella Veronica risponde un sonoro no, affermando che questa scelta obbligata non le piace assolutamente. Maria sostiene pienamente la sua decisione e clamorosamente le fa una proposta allettante: divenire tronista. La donna accetta e sale a sorpresa sul trono. Per Zarino un rifiuto quasi senza precedenti. Andiamo a conoscere più da vicino lo ‘sconfitto’. Nasce a Napoli il 28 marzo 1991, è un modello ed insegnante di ‘Crossfit’. Ha una sorella di nome Chiara, che è stata decisiva per farlo debuttare nel mondo della moda. Da un punto di vista sentimentale è stato impegnato nel 2016 con una ragazza, Kristina, e nonostante le cose sembravano stessero andando per il verso giusto, la loro relazione si è interrotta bruscamente. Ora è giunta una nuova batosta, davvero difficile da digerire.

arbara D’Urso, per Carmelita si mette molto male. Dopo la denuncia arriva l’attacco: “Voglio vederci chiaro”