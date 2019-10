“Un eroe”: Stefano De Martino, si sprecano i complimenti per lui. E a farli è una persona speciale

Stefano De Martino è conosciuto non solo per essere l’innamoratissimo marito della showgirl Belen Rodriguez, ma anche per le sue ottime doti professionali. Nonostante sia stato conosciuto dal pubblico come ballerino ad ‘Amici’, negli ultimi anni è stato grande protagonista in un’altra veste, quella di conduttore. Prima ha presentato ‘Made in Sud’ e poi ha sostituito Amadeus nel programma ‘Stasera tutto è possibile’.

Proprio quest'ultimo programma sta raggiungendo degli ascolti molto importanti ed i telespettatori apprezzano non poco il suo modo di fare. A parlare bene di lui è una persona influente e Stefano non potrà che ritenersi soddisfatto dalle sue dichiarazioni. A giudicare le sue performance televisive è stato il direttore di Rai 2, Carlo Freccero.

















In un'intervista rilasciata a 'TvBlog' ha detto: "Finalmente si sta disegnando il palinsesto di Rai 2. Lunedì è un giorno di contro programmazione e De Martino è stato l'eroe di questa contro programmazione". Lo stesso Freccero si è lasciato andare ad una confessione, ad una notizia che ha letto personalmente e che lo renderebbe super contento.













Il nome del presentatore circola come papabile per la conduzione del DopoFestival di Sanremo 2020, ma il direttore di Rai 2 si è soffermato soprattutto sulla possibilità che Stefano sia ospite della più importante kermesse musicale italiana: "Forse va a Sanremo, pensi un po'! Ho letto sui giornali che è invitato, poi non so se è vero. Ho letto oggi questa cosa", ha riferito sorridendo Freccero.

All’inizio del mese di ottobre Stefano ha compiuto 30 anni ed il suo compleanno è stato festeggiato nel migliore dei modi, anche grazie alla presenza dell’incantevole Belen. I due sono stati a Napoli, dove hanno effettuato giri in barca e si sono goduti bagni di sole, pranzi all’aperto, cene di lusso e tanta musica. A rubare la scena è stata ovviamente la modella argentina, apparsa con un bikini strepitoso. L’altra piacevole sorpresa per De Martino è stata la cena romantica, a lume di candela, organizzata proprio dalla Rodriguez. Il compleanno ha rischiato di rovinarsi perché il padre della moglie, Gustavo, ha gettato involontariamente per terra la torta, ma fortunatamente lo staff del ristorante ha trovato una soluzione last minute che ha permesso al conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ di spegnere le candeline.

