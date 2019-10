Uomini e Donne, arriva lui. Il nuovo tronista si è già presentato. E promette bene…

Tutti i telespettatori di ‘Uomini e Donne’ si attendevano l’annuncio ufficiale di una nuova tronista donna ed invece ecco la grande sorpresa. Il nuovo tronista è un uomo e si chiama Carlo Pietropoli. Mentre è in corso la registrazione del Trono Classico, giungono alcune anticipazioni sull’uomo. Il video di presentazione di Carlo è online e si sono quindi apprese le prime informazioni su di lui.

Pietropoli ha 28 anni, proviene da San Donà di Piave, un paese in provincia di Venezia, e come lavoro fa il barman. Non è mai stato nel mondo dello spettacolo e nella sua vita ha sempre giocato a calcio, anche se il suo grande traguardo da raggiungere è aprirsi un'attività. Andiamo a vedere cosa ha detto nel video.

















Il 28enne veneto non ha nessuna paura del giudizio altrui: "Quello che ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori e forse neanche quello che si immagina. Quello che ho dentro lo tengo in disparte e a volte lo nascondo persino a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente, non mi importa di quello che si dice o si pensa di me".









"Mia mamma per 30 anni è rimasta da sola e si è sempre arrangiata di tutto. Da andare a lavorare a portare a casa i soldi per i suoi figli, a mantenerli", ha detto riferendosi alla famiglia. Molte persone lo ritengono un ragazzo superficiale e lui ha fornito il suo pensiero in merito.





"Mi reputo una persona leggera perché non prendo troppo sul serio la vita. Sono un ragazzo che vive la vita serenamente, senza troppe ansie", ha proseguito il nuovo tronista. Nel rapporto sentimentale è assolutamente contrario alla monotonia ed il suo obiettivo è trovare una fidanzata ambiziosa, che possa migliorargli alcuni aspetti senza cambiarlo totalmente. "Quando sono innamorato non ho bisogno e non sento la necessità di guardarmi intorno… Non so cosa mi aspetterà, so solo che vivrò ogni cosa con tutto me stesso", ha concluso Carlo Pietropoli. Nella foto postata su Instagram da 'Uomini e Donne', a corredo dell'immagine del giovane c'era la frase: "Notizia da non perdere. Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne è stato presentato Carlo, il nuovo tronista…Correte su www.wittytv.it per il video di presentazione e diteci cosa ve ne pare".

