“Farei di tutto…”. Michele Cucuzza non si vedeva da anni. Ecco come lo ritroviamo oggi

Il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza era un po’ scomparso dai radar, ma l’attenta Caterina Balivo è riuscita a fargli raccontare un po’ di tutto durante la puntata di ‘Vieni da me’. Le sue dichiarazioni sono sicuramente destinate a far discutere. Innanzitutto ha voluto chiarire una cosa: non ha nessuna intenzione di intraprendere in futuro la carriera politica.

"Io penso che ognuno debba fare il suo mestiere. Seguo molto la politica. Però penso di non essere la persona giusta per fare attività politica. Faccio quello che so fare", ha ammesso Michele. Che in passato, prima dell'elezione ufficiale di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica, era stato indicato da alcuni politici come ipotetico Capo dello Stato. E Cucuzza ha commentato così quel momento.

















"Chiedo scusa. Sono stati due parlamentari che quel giorno, evidentemente, non erano particolarmente lucidi", ha detto con ironia. E alla domanda se il suo atteggiamento calmo e tranquillo sia mantenuto sempre durante la vita quotidiana, ha risposto: "A volte ho perso le staffe. Io cerco di essere composto ma quando ti girano, ti girano. Ma non ritengo che sia necessario esprimersi in maniera aggressiva. Non ritengo necessaria l'aggressività. Poi quando giro in macchina mi arrabbio anche io", ha confidato Cucuzza.













Rispondendo ad una domanda al buio, il 66enne originario di Catania ha confessato di non essersi mai pentito di aver lasciato il telegiornale: "Non mi sono mai pentito di aver lasciato la conduzione del tg perché poi è arrivata La vita in diretta che è durata dieci anni. Non ho avuto il tempo di pentirmi di nulla". Poi il conduttore si è soffermato sulla compagna Rosanna Catizzone, la quale non ama la visibilità: "Lei preferisce stare fuori. Quando sono tornato a casa mi ha detto che ero pazzo", in riferimento al suo annuncio ufficiale della relazione tra i due.

Poi ha svelato un retroscena che farà piacere ai suoi fan: “Se parteciperei ad un reality? Perché no? Farei di tutto”. E alla domanda della Balivo: “Condivideresti una casa con gli altri?”, Michele Cucuzza ha risposto: “Andrebbe meglio”. Successivamente ha riferito che non resisterebbe su un’isola deserta, scartando l’ipotesi de ‘L’Isola dei Famosi’. Dunque, le possibilità di vederlo all’opera nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ 2020 sono tutt’altro che poche.

