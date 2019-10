“Non lo so…”. Melissa Satta, la verità su ciò che è successo con Boateng

La modella e showgirl Melissa Satta torna a far parlare di sé con rivelazioni a dir poco interessanti ed a tratti clamorose. La giovane è stata ospite della trasmissione di Canale 5, ‘Verissimo’, condotta dalla bravissima e bellissima Silvia Toffanin. La puntata integrale sarà mandata in onda sabato 2 novembre. Però alcune anticipazioni sono già virali ed hanno entusiasmato i suoi fan.

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha confermato le indiscrezioni, ufficializzando il ritorno di fiamma con il calciatore Kevin-Prince Boateng: “Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti. La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. Una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato”. (Continua dopo la foto)

















“Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso”, ha confessato in televisione Melissa. La quale ha anche affermato di non aver avuto relazioni dopo la separazione con il giocatore originario del Ghana. (Continua dopo la foto)













Il suo amore nei suoi confronti è indescrivibile: “Io per Kevin ho fatto molti sacrifici. Ci siamo trasferiti in Germania per il suo lavoro e lì abbiamo avuto nostro figlio. Ero completamente sola. L’amore verso la famiglia mi ha permesso di andare avanti”. Ora la 33enne modella ha comunque un nuovo sogno nel cassetto da realizzare insieme all’atleta della Fiorentina. (Continua dopo la foto)

“Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo”, ha riferito Melissa Satta alla Toffanin. Melissa e Kevin-Prince Boateng si fidanzarono nel novembre 2011 ed il 15 aprile 2014 nacque il loro primogenito Maddox Prince Boateng. Il matrimonio tra i due si celebrò il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e nel gennaio 2019 decisero di separarsi per poi tornare assieme nel luglio scorso. Per quanto concerne la sua vita professionale, Melissa è attualmente opinionista di ‘Quelli che il calcio’ su Rai 2 e conduttrice del programma di La7, ‘Il padre della sposa’. In passato è stata testimonial di diverse campagne pubblicitarie per la ‘Nike’, per la ‘Peugeot’ e per ‘Freddy’ solo per citarne alcuni.

