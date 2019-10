Avete mai visto il figlio maggiore di Bruno Vespa? Quello di Federico è un volto noto

Chi ci è passato sa bene di cosa stiamo parlando: un mostro silenzioso. Ed è proprio così che la definisce, Federico Vespa, la depressione. Il figlio di Bruno Vespa ci ha dovuto fare i conti per vent’anni e parla per la prima volta nel suo libro in uscita, ‘L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione’, come fa sapere Il Giornale, che ne anticipa qualche stralcio. “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi” racconta il conduttore radiofonico che ha sofferto, fino a poco tempo fa, di un “disturbo ansioso-depressivo”. Farmaci e terapie da quando aveva 18 anni, fino alla più recente, fondamentale e liberatoria.

Un disturbo che a volte sembrava essere scomparso, per poi riemergere condizionando la sua vita. La cosa più difficile? Chiedere aiuto, come spiega nel libro: "Chiedere aiuto può fare ancora più paura della paura stessa del male, di quel sudore, quell'ansia, quel terrore di perdere il controllo e perfino di diventare aggressivo, di fare male a qualcuno, magari a qualcuno a cui si vuole bene.

















Il fatto è che il male, con il suo fascino inspiegabile, qualche volta funziona da anestetico, e ti mette sotto una campana che ti allontana dalla vita, dagli affetti, dalla famiglia, dai desideri e allora non ti senti più niente, non provi più niente".













Il "disturbo ansioso-depressivo" che gli hanno diagnosticato, che per qualche anno si è pur sopito, è rimasto "in coma farmacologico" ma poi è sempre rispuntato, inesorabile, a mangiargli via anni su anni, non solo di giovinezza, ma anche di crescita, di vita, di esperienza, di amore e amori […], di felicità, di speranza, vecchio stile e anche, come la definisce lui stesso "2.0".



Bruno Vespa è sposato con il magistrato Augusta Iannini, capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e nominata membro dell’Autorità Garante della Privacy, da cui ha avuto i figli Federico (speaker di RTl) e Alessandro, che invece si occupa di diritto commerciale e societario.

