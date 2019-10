Il Collegio è iniziato da poche settimane. La quarta edizione del programma in onda in prima serata su Rai2 è ambientata nel 1982 e vede come voce narrante Simona Ventura al posto di Giancarlo Magalli. La location, invece, è rimasta invariata: i 20 giovanissimi, 10 ragazze e 10 ragazzi, sono sempre al Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo.

Quest’anno, in contemporanea con la messa in onda, sulle piattaforme digitali Rai2 è possibile seguire anche Il Collegio Off, un format web itinerante in cui l’influencer e youtuber Valeficent e l’esordiente Niccolò Bettarini (il figlio maggiore di Simona Ventura, ndr) vanno alla ricerca degli ex alunni della passata edizione da intervistare. La seconda puntata, che abbiamo visto in tv martedì scorso, ha visto i ragazzi alle prese con il Festival di Sanremo del 1982. (Continua dopo la foto)

















Quella del 1982 fu una grandissima edizione, con Al Bano e Romina Power in tv, sulle note di “Felicità”, e la vittoria di Riccardo Fogli con “Storie di tutti i giorni” e soprattutto l’arrivo di Vasco Rossi, ultimo classificato, con “Vado al massimo”. Ma i ragazzi del Collegio hanno assistito un po’ annoiati alla visione della kermesse e provato, senza molta convinzione, a rapportarsi con un linguaggio televisivo inedito per loro. (Continua dopo la foto)









Altro momento degno di nota della scorsa puntata l’arrivo al Collegio del mitico Commodore-64. L’home computer fu introdotto proprio nel 1982, ma i ragazzi non sono sembrati particolarmente colpiti da questa “nuova” tecnologia. Ancora: Asia Busciantella, interrogata dal preside, ha preso 3 in pagella per aver detto che il Risorgimento è una religione. Quello che invece succederà nel prossimo episodio rappresenta una novità assoluta. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Coatto!¡✨ Un post condiviso da 🅰dams (@chiaraadamuccio_) in data: 18 Ago 2018 alle ore 8:40 PDT



Martedì 5 novembre faranno il loro ingresso a scuola due nuovi alunni. Entreranno mano nella mano, come riporta il sito Bitchyf, ma non sono fratello e sorella come credevano alcuni ma fidanzati. Si chiamano Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio, sono di Roma ed entrambi hanno 17 anni. Sono fidanzati da novembre dello scorso anno, quindi quando sono arrivati al Collegio stavano insieme da circa 8 mesi. Questa è la prima volta che al Collegio entrano due ragazzi fidanzati.

