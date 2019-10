“Bomba, tutti con lui”. Festival di Sanremo: i nomi per Amadeus sono pazzeschi

La 70esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina. L’edizione 2020 del Festival della canzone italiana, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020, vedrà come protagonista Amadeus che sarà il conduttore del festival e anche il direttore artistico. Per Amadeus è la prima sul palco dell’Ariston e anche la prima volta come direttore artistico. È emozionato e felice e già è all’opera per la scelta dei concorrenti che si sfideranno. I nomi dei big in gara al Festival saranno svelati il prossimo 6 gennaio.

Quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per sapere chi vedremo sul palco dell'Ariston. Diversa è la situazione per i cantanti della categoria Giovani: questi ultimi gareggeranno a parte e i loro nomi saranno svelati entro il 18 dicembre. Intanto, però, trapelano informazioni riguardo chi affiancherà il conduttore sul palco e anche sui chi potrebbe partecipare come ospite al Festival. Avete già sentito qualcosa?

















Secondo quanto riportato dal portale Blogo.it, Amadeus, alla conduzione del Festival, sarà affiancato da un ospite diverso per ogni puntata. Oltre a Fiorello, la cui presenza è praticamente ormai quasi certa, al fianco di Amadeus potremmo vedere la mitica Antonella Clerici. Il suo sarebbe un gran ritorno in Rai… Tra l'altro, la Clerici ha già condotto il Festival, quindi il palco dell'Ariston per lei è ben noto. C'è un altro grande nome che indiscrezioni dicono potrebbe essere a Sanremo.









Parliamo di Roberto Benigni, la cui ultima presenza al Festival di Sanremo risale al 2011. Secondo il sito, Fiorello affiancherebbe Amadeus nella prima puntata, la Clerici nelle puntate centrali e Roberto Benigni nell'ultima. Si parla molto anche della possibile presenza di Jovanotti. Sarà vero o saranno solo indiscrezioni? L'attesa per il Festival di Sanremo è tanta e la curiosità pure. Il pubblico non vede l'ora di saperne di più… Per il momento, però, non c'è nulla di ufficiale quindi meglio non cantare vittoria troppo presto.





E mentre le voci si rincorrono, tra i dubbi abbiamo la certezza che, dietro le quinte di Sanremo ci sarà la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo. A svelarlo è stata la stessa Giovanna in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La moglie di Amadeus ha detto che per lui, lei è una sorta di amuleto porta fortuna. E non potrà certo mancare in un’avventura importante come quella di Sanremo. “Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche professionale” ha detto la Civitillo.

