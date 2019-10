“Basta!”. Mario Giordano ‘impazzisce’ in diretta tv. Afferra una mazza e spacca tutto

“Io dico no, non voglio festeggiare Halloween”. È un’introduzione ‘Fuori dal Coro’ quella fatta ieri sera da Mario Giordano che, aprendo la puntata alla vigilia del 31 ottobre, ha tirato fuori una mazza da baseball ha distrutto decine di zucche, finte, portate in studio.

"Non voglio festeggiare Halloween, voglio festeggiare la festa di Ognissanti e voglio anche celebrare la giornata di tutti i defunti", dice il giornalista che ricorda: "Si spendono ogni anno 300 milioni per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende, mostruose, tutto per importare una tradizione che non è la nostra e dimentichiamo invece le nostre radici, la tradizione la zuppa di ceci, il pan dei morti".

















Il video è diventato virale sui social e su Twitter è diventato tra i principali trend della giornata, con molti utenti che ironizzano sulla scenetta con meme e commenti sarcastici: "Ormai i bambini chiedono di mascherarsi da Mario Giordano per #Halloween2019", scrive Andrea, mentre Martina rivela: "Ora sa da cosa posso travestirmi per #halloween2019: da Mario Giordano, l'ammazza zucche".









"Tutte queste parole per una festa fatta per i bambini? Dolcetto o scherzatto ricorda qualcosa? Capisco il fare odiens e provocare ma così si va oltre la stupidità", si legge. E ancora: "Io ti adoro Giordano ma ti prego, importiamo da tutto il mondo mangiamo veleno e nn solo, ma che vuoi che sia festeggiare la festa di Halloween, lasciamo divertire sti ragazzi, piuttosto modificate le feste dove per vostra gioia vengono atrocemente uccisi poveri e innocenti animali".





".@mariogiordano5 e l'introduzione speciale di questa sera dedicata ad Halloween, anzi alla Festa di Ognissanti!

Ora a #FuoriDalCoro

Tra i commenti al tweet del programma ”Fuori dal coro” è arrivato anche quello di Chef Rubio, ultimamente molto attivo nel commentare i fatti di cronaca: “Ma che Halloween era quello in cui ti prendesti a mazzate le palle invece delle zucche? Aiutami che non mi ricordo”, ha scritto lo chef in un tweet.

