Da quando ha partecipato per la prima volta a Ciao Darwin Francesco Nozzolino è diventato uno dei volti più amati della tv e soprattutto di Canale 5. E anche un influencer molto seguito sui social. Spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque Nozzolino ha fatto un annuncio: ha deciso di farsi operare. Sarà assistito da due professionisti del settore, i professori Lorenzetti e Sorrentino che lo aiuteranno a tornare in forma.

Non si sottoporrà a un bypass gastrico ma a un’aspirazione del grasso, ovvero un intervento che rimodella le zone del corpo interessate dal maggior accumulo di grasso, anche se il peso in eccesso dovrà perderlo da solo modificando le sue abitudini alimentari. Nato a Sarno nel 1990, Francesco Nozzolino aveva raccontato la sua storia e i suoi problemi in un’intervista rilasciata nel 2017 al settimanale Nuovo Tv. (Continua dopo la foto)

















Già da bambino Nozzolino era in sovrappeso, ma la situazione si è complicata nel 2011, a seguito della morte della mamma. “La sua salute è sempre stata cagionevole ed è peggiorata di anno in anno – raccontava – Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezz’ora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la sua morte”. (Continua dopo la foto)









“Solo mangiando riuscivo ad affrontare il mio dolore. Ero già cicciottello, ma giorno dopo giorno mi sono ritrovato a pesare quasi 2 quintali”, aveva aggiunto. Ora la decisione di operarsi ed è stato lui stesso a spiegare i motivi: “Siamo liberi di fare quello che vogliamo con il nostro corpo. Se non ci piace, lo si può cambiare. Ho parlato con Lorenzetti e abbiamo deciso di modificarmi, vuole rimodellarmi. Intanto ho ricominciato la dieta e sono tornato in palestra in previsione dell’intervento”. (Continua dopo le foto)







“La parte difficile comincerà dopo l’intervento – ha specificato il professor Sorrentino – perché dovrà cambiare il suo stile di vita, imparando a mangiare”. “L’intervento che farà Nozzolino servirà a eliminare delle localizzazioni di grasso dalla regione mammaria o sulla pancia, ma il peso dovrà perderlo seguendo i consigli del professor Sorrentino”, ha aggiunto Lorenzetti, il medico che lo opererà.

