“Adesso la assaggio in diretta”. Caterina Balivo mangia sabbia in diretta tv. Ecco perché l’ha fatto

Ieri è successa una cosa strana in diretta televisiva, nel salotto di Vieni da me. La bellissima conduttrice Caterina Balivo ha assaggiato della polverina rosa e la sua reazione è diventata virale in un battibaleno. Ma partiamo con ordine: era il momento dell’intervista a Eva Robins e parlando della sabbia rosa e dei ricordi a cui è legata l’ospite, quelli che saltano fuori dalla cassettiera del programma, è saltata fuori una bottiglietta con dentro la polvere colorata. Immediato il richiamo su Twitter da parte di chi ha fatto notare subito che non si porta via la sabbia dalla spiaggia rosa, non si può, è vietato.

A chi voleva fare notare lo scivolone di Caterina Balivo e dei suoi autori la padrona di casa ha risposto con espressione infastidita che molto probabilmente si trattava di sale rosa, che sapeva benissimo che quella in studio non poteva e non doveva essere la preziosa e protetta sabbia. Per dimostrarlo allora ecco che Caterina ha tolto il tappo e ha versato un po’ di polvere rosa sulla mano, via con l’assaggio per dimostrare che si trattava di sale rosa. Continua a leggere dopo la foto

















Non sappiamo cosa abbia assaggiato ma ci è piaciuta la sua risposta diretta: “Perché quando su Twitter i benpensanti parlano per colpire io non lo sopporto”. Questo il motivo dell’assaggio della sabbia che non era la famosa sabbia rosa ma forse non era nemmeno il sale rosa da cucina. In ogni caso l’espressione del dopo assaggio fa capire bene che di certo non si trattava di zucchero. Continua a leggere dopo la foto









Chi ha scelto quale polvere colorata usare a Vieni da me non aveva immaginato che la Balivo si sarebbe prestata all’assaggio. Tutto pur di difendersi dagli odiatori, in questo caso i “benpensanti”. Poco dopo Eva Robins ha dichiarato: “Sono lì lì per sposarmi. Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale”. Continua a leggere dopo la foto







“Con questa donna – conclude – ci vogliamo bene da 25 anni, chissà”. Caterina Balivo resta sorpresa e le chiede il nome della compagna: “Il nome? Meglio di no, a Bologna è abbastanza conosciuta, vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte”.

Ti potrebbe anche interessare: “Ti faccio il cambio gomme”. Federica Fontana, la foto su Instagram toglie il sonno ai fan. Che roba