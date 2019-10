Tina Cipollari, l’opinionista storica di Uomini e Donne, è a dieta ferrea. La Vamp, che negli ultimi tempi è ingrassata, ha accettato la sfida di pesarsi in puntata e di essere seguita da una naturopata con l’obiettivo di perdere almeno 25 chilogrammi entro Natale e tornare così al suo peso forma. Quando ha iniziato questo percorso, Tina pesava 84 chilogrammi e sono trascorse 5 settimane. I primi risultati si erano già visti dopo una decina di giorni, quando la bilancia segnava già meno 3.

Anche la stessa Tina, che pensava di non aver perso più di un chilo, è rimasta stupita. Altrettanto sbalorditi Maria De Filippi e Gianni Sperti, i primi a congratularsi con lei. Anche la professionista che la segue è rimasta soddisfatta. E ha spiegato meglio il suo approccio, che è quello di dare “consigli in generale sull’alimentazione. Pochi consigli per ottenere il risultato senza diete restrittive, con grammi, pesare ecc”. (Continua dopo la foto)

















Tina adesso osserva una routine di 5 pasti a giorno – colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena – seguendo alcuni accorgimenti per assorbire meglio gli zuccheri, come, ad esempio, quello di mangiare un piatto di verdure prima di iniziare i pasti principali. La sua giornata di Tina ora inizia sempre con una fetta di pane con marmellata light o con burro di mandorle, mentre per gli spuntini yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. (Continua dopo la foto)









Per ora gli effetti sono stati positivi: “Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi” – ha detto Tina dopo aver visto i primi risultati – “Mi sento molto meglio a livello fisico. Sto iniziando a vedermi meglio, a piacermi di più”. Ora, dopo 5 settimane, è arrivato di nuovo il momento di salire sulla bilancia. Ma è cominciato tutto con una battutina di Maria. Per prenderla in giro le ha detto: “Ho saputo che hai mangiato molto ultimamente…”. (Continua dopo foto e post)







E lei: “Tutte ca…, Maria”. Poi è stata portata in studio la bilancia, arrivata insieme alla naturopata che segue la Vamp nel percorso di dimagrimento e, bisogna dirlo, ha dato ragione all’opinionista. “Almeno 78 Tina devi pesare”, ha aggiunto la conduttrice prima del “momento fatidico”. Beh, è andata ancora meglio: Tina ora pesa 76 chili, dunque ne ha già persi 8. Si è detta molto felice, pur ricordando che va considerato il peso del suo vestito, e anche la specialista si è detta soddisfatta. “Devo dire che è bravissima – ha commentato – Sta andando benissimo!”.

“Il cuore a pezzi”. UeD, non c’è pace per Gemma: un altro colpo bassissimo. Pure Maria perde le parole