“Il cuore a pezzi”. UeD, non c’è pace per Gemma: un altro colpo bassissimo. Pure Maria perde le parole

Ancora un colpo durissimo per Gemma Galgani. La dama non riesce a trovare l’amore per quanto lo stia desiderando con tutta se stessa. Oggi, in studio al Trono Over, si è consumato l’ennesimo psicodramma che ha visto per protagonista la dama tornese che appreso che Jean Pierre non prova nulla per lei – o meglio, se lo è sentito ridire davanti a tutti – e ha ricevuto anche delle critiche davvero aspre da parte sua. Tutto è iniziato con il ballo del Cavaliere degli Over con Aurora: Jean Pierre ha scelto di ballare con lei e non con Gemma, al punto che quest’ultima non ha potuto resistere dal farlo notare.

"Jean Pierre – queste le sue parole – non ha neanche avuto il desiderio di fare un ballo, ho visto che ha ballato con Aurora in maniera molto sentimentale. Prendere e coscienza e atto delle situazioni è anche giusto". Aurora ovviamente non è stata in silenzio, e le ha fatto subito notare che "gli hai messo tanta pesantezza e vederti così gli fa male"; di qui è partita tutta una discussione che Aurora non si aspettava e che ha visto Gemma difendere il proprio comportamento.

















Anche Jean Pierre ha espresso tutto il suo disappunto: "Oggi – ha dichiarato con il suo solito fare diplomatico – sei stata un po'… non me l'aspettavo una reazione tua così. A parte l'uva… ma anche attaccare così l'Antonella. Il tuo modo di porti, Gemma, è molto aggressivo. A me queste cose qua non piacciono. Io – queste le parole che sembrano aver ferito più di tutte la Galgani – non ho dei sentimenti".









E continua: " Io se devo avere una relazione con una donna qua dentro la devo avere se ho un sentimento, sennò non sto qua. Se poi lei pensa che non vado oltre, bon! Non ci sono problemi". La Galgani ha continuato a cercare di difendersi: "Io sempre in punizione, non penso di aver fatto niente di che, se non averti fatto capire che sono innamorata".







“Gemma, però mi sa che…”, è intervenuta all’improvviso Maria De Filippi cercando di farle capire che forse non era il caso di insistere. “Mi devo vergognare?”, ha risposto Gemma. “Ma figurati”, ha controbattuto Maria, a cui poi ha fatto seguito Gianni Sperti: “Non è ricambiato questo sentimento”. La Galgani sembrava essersi rassegnata ma a domanda di Maria ha risposto che sì, richiamerebbe Jean Pierre: “Mi sembra molto chiuso lui e che abbia detto prima che ci fosse della chiusura. Io lo chiamerei ancora…”. Le anticipazioni sul Trono Over le abbiamo già lette tutti, quindi è palese che insistere non abbia portato per niente bene alla Dama. Riuscirà prima o poi a trovare il suo amore?

