“Sconvolta”. Detto Fatto, Bianca Guaccero in crisi: la voce le si spezza in gola

Qualche lacrime è scesa nel pomeriggio di oggi a bagnare il viso di Bianca Guaccero. È successo in diretta durante l’appuntamento ormai diventato fisso con Jonathan Kashanian, il nuovo acquisto della trasmissione che tanto bene sta facendo ai dati auditel. Jonathan infatti, che nelle settimane scorse aveva alzato la voce contro gli haters che lo avevano definito ‘mezzo uomo’ non sta facendo rimpiangere l’assenza di Giovanni Ciacci, volato via in lite con Bianca Guaccero e adesso al fianco di Eleonoire Casalageno.

L'ex isolano e Bianca Guaccero si sono dedicati ai vari gossip, o a recenti momenti televisivi. Durante la loro chiacchierata, super frizzante, è successo però qualcosa di molto dolce. Ad un certo punto, l'esperto di stile si è soffermato a parlare di Lucia Bosé che, qualche giorno fa, è stata ospite a Domenica In dove si è raccontata in compagnia di Mara Venier.

















In studio è apparso un pezzettino dell'intervista durante la quale l'attrice italiana dagli inconfondibili capelli blu è scoppiata a piangere, toccata dal tantissimo affetto che le ha trasmesso il pubblico presente.Nel rivedere questo piccolo ma intenso frame, però, si è commossa anche Bianca Guaccero che conosce molto bene la Bosè. Le due infatti hanno lavorato insieme, un po' di anni fa, per la fiction Capri dove la conduttrice di Bitonto faceva da protagonista.









Così Bianca ha voluto dire due parole sull'indimenticabile Miss Italia del 1947: "Rivederla mi ha emozionato perché io ho passato con lei diversi mesi sul set. Lucia è una donna che staresti ore ed ore ad ascoltare. Sai qual'era la cosa divertente? Che mentre io parlavo dei miei amici, lei mi parlava di Picasso ecc ecc…Quindi io ero sconvolta dai suoi discorsi che faceva con una normalità, una dolcezza, una classe ed una umiltà incredibili". La Guaccero ha poi aggiunto di non aver mai conosciuto invece Miguel Bosè, il figlio dell'attrice.







Sempre parlando di Lucia Bosè, Jonathan Kashianian ha tirato fuori una chicca riguardante proprio la sua intervista a Domenica In. Pare infatti che la celebre attrice non fosse il vero ospite previsto nel salotto di Mara Venier. Sembra che la Bosè abbia sostituito Pamela Prati, la cui ospitata è saltata per causa ancora poco certe.

