Prima a Caduta Libera, poi a L’Eredità. E a distanza di 24 ore. Ma non stiamo parlando di vittorie clamorose o dati di ascolti: nei due quiz show concorrenti (il primo, condotto da Gerry Scotti, va in onda nella fascia preserale di Canale 5 e il secondo, con Flavio Insinna, su Rai1) sono andati in scena di coming out dei concorrenti a poche ore di distanza. Nel primo caso, a Caduta Libera, il protagonista è stato il campione in carica, Diego.

Quest'ultimo, nella puntata del 28 ottobre, è riuscito a mandare a casa Gabriele Giorgio (con ben 300mila euro), dopo aver risposto correttamente a una domanda sul Parco nazionale del Gargano. Nel dettaglio doveva completare la seguente frase: "La Foresta Umbra si trova in Puglia nel…". E Diego, senza titubanza alcuna, ha subito dato la risposta giusta: Parco nazionale del Gargano, appunto.

















Poco dopo Diego, che è riuscito a prendere il posto che per settimane ha occupato Gabriele Giorgio, ha spiegato a Gerry e al pubblico il motivo della sua sicurezza nel rispondere. Nessuno in realtà gli aveva chiesto lumi, segno che gli è venuto dal cuore fare quella precisazione: "Ho il fidanzato pugliese, quindi figuriamoci", ha sottolineato Diego, disoccupato di Pesaro.









A quel punto Gerry Scotti ha preso la parola e replicato al campione usando il suo stesso tono pacato, la stessa naturalezza: "Sei forte Diego, lo sapevamo" ha detto semplicemente il padrone di casa di Caduta Libera. Anche Flavio Insinna, a L'Eredità, ha avuto una reazione simile a Gerry, ma nel suo caso la protagonista del coming out è stata una donna.







La pugliese Francesca, nel dettaglio che, come riporta il sito Bitchyf, quand Insinna le ha detto “Sei una scrittrice, parlami dei tuoi sogni“, ha risposto: “Ho iniziato questo libro 2 anni fa scrivendo una storia personale, un’autobiografia romanzata e volevo scrivere del mio coming out. Mi è piaciuta questa cosa di fare la scrittrice, ci ho riprovato ed ho scritto un nuovo romanzo!”. “In bocca al lupo con tutto il cuore”, ha quindi replicato il conduttore de L’Eredità.

