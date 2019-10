Con oltre 500mila followers su Instagram, quasi cinquantamila iscritti sul suo canale Youtube, Denis Dosio può essere a pieno diritto definito un influencer di nuova generazione. Il suo debutto nel mondo del web risale al 2017, quando il giovane decide di aprire un canale Youtube dove poter parlare di sé, dei suoi interessi trovando un improvviso forte riscontro da parte del pubblico femminile.

Il successo arriva però per vie traverse, grazie a uno dei suoi migliori amici, Luca Vitozzi, all’epoca uno dei papabili concorrenti del docu-reality anni 60 di Rai 2 “Il Collegio”. Bocciato a un test di storia italiana Vittozzi non è riuscito a entrare nel programma ma è riuscito comunque a sfruttare i riflettori usandoli per accrescere non solo la sua popolarità ma anche quella del suo amico Denis Dosio. Denis è molto legato alle sua ammiratrici, che chiama affettuosamente “viziatine” e cerca di coinvolgerle quotidianamente attraverso simpatiche Instagram Stories, dove si diverte a recitare spezzoni tratti da film o a mostrare le sue doti da ballerino. (Continua a leggere dopo la foto)

















Denis è molto attento alla sua forma fisica e si allena regolarmente in palestra. Su Instagram ha dichiarato di non essere fidanzato. e sue serie tv preferite sono Teen Wolf, The Vampire Diaries e The Originals. La donna ideale di Denis? In un’intervista con Tommaso Zorzi ha confessato che la sua ragazza ideale dovrebbe essere bionda, non molto alta e con un bel fisico. Nell’estate del 2019 Denis Dosio è stato aggredito in discoteca e ha raccontato l’accaduto tramite il suo profilo Instagram, pubblicando anche una foto del vistoso taglio alla fronte procurato da un bicchiere di vetro. (Continua a leggere dopo la foto)









“Fino a qualche minuto fa non ero nemmeno convinto di dirvi cosa mi è successo infatti ieri sera quando è accaduto ho fatto lo stesso il helpdenis dove vi aiutavo con i vostri problemi anche se in quel momento ne avevo parecchi di miei come potete vedere ma come vi faccio entrare appieno nella mia vita quando mi diverto credo sia doveroso farlo anche nei momenti più tristi”, aveva scritto Denis, che in Italia è diventato famoso anche per le numerose ospitate nei salotti di Barbara D’Urso (qui il video).

“Ieri sera in un locale a Mykonos ( frequentato maggiormente da italiani) una ragazza mi ha chiesto gentilmente una foto, mi sono accostato a lei e subito dopo averla fatta un ragazzo mi gira e mi domanda “ma sei Denis Dosio?” Io rispondo di sì e in un attimo mi ritrovo la testa insanguinata con sangue dappertutto, mi aveva spaccato il suo bicchiere di vetro in testa”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ho quasi perso i sensi nella strada – ha spiegato ancora Denis Dosio – per andare alla clinica medica più vicina, arrivati mi hanno messo più o meno 6 punti, mi sembrava doveroso dirvelo, quanto mi sembra doveroso dirvi che Den non smetterà mai di ridere a più non posso, a essere se stesso e non cambiare mai. Detto questo – ha concluso – volevo soltanto rassicurarvi che sto bene e sono pronto a spaccare il mondo insieme, non ci abbatteranno mai, vi voglio bene”. Classe 2001, Denis Dosio è nato a Forlì, ma in una storia di Instagram ha confessato di avere origini italo-brasiliane. Altezza e peso del giovanissimo influenze non sono conosciuti. Non è fidanzato.

Angelo Sanzio, il primo bacio con il fidanzato Enrico: “Sei l’infinito”