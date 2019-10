“L’ho dovuto fare, non riuscivo a guardarmi”. A Mattino 5 la confessione di Cristian Imparato

Cristian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite dell’ultima puntata di Mattino Cinque per parlare di chirurgia estetica. Spesso tacciato di essersi nettamente migliorato con qualche ritocco, l’ex geiffino, noto al pubblico italiano per aver vinto la prima edizione del programma ”Io canto”, è intervenuto per raccontare la sua verità. Qualche tempo fa, di fronte alle insinuazioni riguardo l’uso della chirurgia estetica, Cristian si era infuriato su Instagram, pubblicando un lungo messaggio in cui si era sfogato contro gli haters.

“Non sono più un bambino, sono trascorsi ormai ben più di 8 anni dalla mia prima esibizione in tv – aveva scritto -. Nessuno e dico nessuno conosce la mia vita privata e la mia storia che porto sulle mie spalle e sulle spalle dei miei più cari con grande forza”. Il vincitore di “Io canto” aveva confidato di essere ricorso ad un riempimento di “filler” al viso, a seguito di “un’eccessiva perdita di peso, dovuta ad una malattia intestinale delibitante”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Non ha mai fatto qualcosa di drastico o permanente, l’ex concorrente del reality show ha fatto anche notare che nel programma di Gerry Scotti era poco più di un bambino ed è normale che il suo aspetto non somigli più a quello di un tempo. “Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello pesavo dieci chili in meno perché, purtroppo, soffrendo di una patologia intestinale che mi porterò a vita, sono dimagrito – ha iniziato a spiegare Imparato a Federica Panicucci – . Per rimpolpare un po’ il viso, ho fatto delle semplici punturine di acido ialuronico”. (Continua a leggere dopo la foto)









Il giovane ha negato di aver fatto veri e propri interventi chirurgici o di essersi fatto impiantare delle protesi al viso, ma ha ammesso l’utilizzo del filler per il volto. “L’ho fatto per avere un tono sul viso più piacevole, per vedermi allo specchio e dire: ‘Ok, sono come prima’ – ha aggiunto Imparato – . Ma non ho fatto uso della medicina estetica perché volessi cambiare i connotati o perché volessi stravolgere il mio viso. L’ho fatto a fini terapeutici”. Ribadendo di aver perso molti chili durante un ricovero in ospedale e di aver faticato a guardare la sua immagine riflessa nello specchio. (Continua a leggere dopo la foto)





Cristian Imparato ha sottolineato come per lui la medicina estetica sia stata un vantaggio. “Non potevo tornare come ero 20 chili fa, pieno di salute, infatti poi ho esagerato un po’ con gli zigomi e Urtis mi ha aiutato”, ha ammesso il giovane cantante che, ad oggi, si è detto pienamente soddisfatto della sua immagine.

