È successo! Enzo e Pamela, ancora loro. Ma stavolta quello che fanno “sbanca” Uomini e Donne

Durante la puntata di ieri di ‘Uomini e Donne’ riguardante il Trono Over, Ida e Riccardo hanno finalmente detto stop ai litigi e si sono baciati più volte in studio. Gemma ha invece manifestato la sua insofferenza nei confronti di Jean Pierre, il quale secondo lei ha avuto un comportamento inadeguato, e Barbara ed Armando hanno dato vita a diversi diverbi. Poi la puntata si è conclusa con momenti di difficoltà da parte di Pamela Barretta.

La donna ritiene che Enzo Capo sia troppo geloso e le continue liti non fanno altro che deteriorare la loro frequentazione. Lei è apparsa non serena ed in lacrime ha raccontato alcuni episodi che l’hanno fatta stare male. Il cavaliere nella puntata odierna sarà attaccato praticamente da tutti, soprattutto dall’opinionista Gianni, sembrato sconvolto. Visto che la situazione stava andando in una direzione negativa, è intervenuta la padrona di casa Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

















Maria cerca di capire invano se Enzo abbia voglia o meno di proseguire la conoscenza con Pamela. E quest’ultima riferisce addirittura di essere spesso costretta ad inviargli dei video per dimostrare coi fatti dove si trova in quel momento. Nonostante il pianto e la volontà della donna di andarsene, succede una cosa inaspettata. (Continua dopo la foto)













I presenti in studio provano a trattenerla perché lei vuole andar via, poi Enzo si avvicina ed avviene un sorprendente chiarimento. Al termine delle discussioni e del colloquio pacificatore, i due salutano tutti e lasciano insieme la trasmissione di Canale 5. Vedremo però cosa accadrà nelle prossime puntate. (Continua dopo la foto)

Andiamo a vedere cosa fa nella vita l’uomo che sta facendo perdere la testa a Pamela. Enzo aveva già partecipato al programma nel 2004, come ammesso da lui stesso: “Avevo partecipato al programma nel 2004 e la redazione nel corso del tempo mi ha ricontattato per sapere se fossi ancora disponibile a partecipare, ma essendo stato sentimentalmente impegnato ho sempre ritenuto opportuno e doveroso declinare gli inviti”. Per quanto riguarda il suo impiego, lavora in Ungheria, nella capitale Budapest, dove la ‘Enzo Capo Luxury’ ha riscosso molto successo. In Italia lavorava come avvocato dell’hinterland napoletano del foro di Nola. E di Pamela ha sempre parlato bene: “Tra Pamela e me è nata subito una forte intesa. Mi è sembrato strano che, dopo esserci visti solo due volte, Pamela già mi parlasse di cose importanti quali il matrimonio, i figli e il futuro insieme, mostrandomi anche la chiesa dove avrebbe voluto sposarsi”.

