“Andate a Fanc***!”. UeD, Barbara scoppia in diretta: è guerra tutti contro tutti

Scoppia lo studio di Uomini e Donne. Il trono over si trasforma in una polveriera, per una volta però Gemma Galgani e Tina Cipollari non c’entrano. Al centro della diatriba c’è Barbara De Santi che ha scatenato un vero e proprio putiferio. L’insegnante di Mantova è stata messa sotto accusa da Gianni Sperti, secondo cui l’altra sbaglierebbe nel repostare sul suo profilo Instagram video di persone estranee al programma e che però commentano altri protagonisti. Pare infatti che Barbara abbia condiviso il video di una influencer che ha insinuato che Armando Incarnato fosse fidanzato con una sua amica.

Armando e Barbara hanno iniziato nuovamente a darsi addosso, quando a un certo punto lei ha esclamato: "Esco io o esci tu? Da qua. Tu continui a nominarmi". La De Santi ha provato a spingere uno dei due fuori dal programma, ma non era intenzionata a essere quella persona.

















Lo scontro è proseguito e quando Armando ha sostenuto che Barbara non ha mai provato il vero amore, lei non ci ha visto più ed è esplosa. "Io ho l'amore tutti i giorni dai miei bambini a scuola", ha detto alzando la voce. Il pubblico ha rumoreggiato e a questo punto Barbara si è rivolta ai presenti e non in modo carino. Sembrava sul punto di abbandonare lo studio dopo essere stata contestata, ma poi ha detto: "Questo non ve lo permetto. Andate a fa….o".









Rivolgendosi a Maria De Filippi, Barbara ha proseguito: "Vogliamo dare credito a un personaggio del genere e non a me? Se il pubblico italiano apprezza una persona del genere allora io non ho capito niente della vita e ho sbagliato lavoro". La risposta di Armando è stata piccata: "Ma perché tu ancora non avevi capito che non hai capito niente della vita?". Anche stavolta il Cavaliere ha trovato l'appoggio del pubblico, da dove sono partiti applausi e risate. Barbara De Santi è stata sul punto di abbandonare lo studio per l'ennesima volta, esclamando: "Ma perché devo essere derisa da questi tre gatti che ci sono qua".







Barbara De Santi è una delle dame più seguite di Uomini E donne.Ha provato a trovare l’amore, senza successo, al di fuori dal contesto televisivo l’amore, ha continuato a seguire con molta attenzione il programma.Barbara De Santi ha mostrato a più riprese il suo astio nei confronti di Gemma Galgani. Sia nella prima che in questa seconda esperienza televisiva spesso finisce per litigare con la dama torinese.

