“Che cosce!”. Anche Belen Rodriguez si inchina davanti a lei: ecco chi è la vera regina

Anche Belen Rodriguez per una volta si inchina. Lo showgirl argentina, tornata da poco tra le braccia di Stefano De Martino lo ha fatto pubblicamente commentando una foto apparsa sui social e che immediatamente ha fatto il giro delle rete. Per quello che dice Belen Rodriguez, apparsa in forma smagliante nel corso dell’ultima puntata di Tu sì que valese. E, soprattutto, per il soggetto in questione, la bellissima Veronica Cozzani.

Per chi non sapesse chi fosse, si tratta della mamma della showgirl argentina che, nonostante l’età, appare sempre bellissima e in tiro. Nel dettaglio Belen ha mostrato la madre mascherata da strega per Halloween, ormai alle porte, e la invita a mostrare le gambe. Nella breve clip che l’argentina posta, si sente la sua voce fuori campo che dice. Continua dopo la foto

















“Ragazzi, le gambe di mia mamma…! Uno e ottanta di donna, che bella!”. Classe 1963, Veronica Cozzani è la moglie di Gustavo Rodriguez ed è la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Oggi sui social sono in molti a seguirla per le sue stories e il suo rapporto con i figli, ma in tanti non hanno potuto fare a meno di notare nelle sue foto da ragazza la straordinaria somiglianza con Belen e Chechu. Continua dopo la foto









I genitori di Belen hanno entrambi origini italiane e – stando a quanto dichiarato dalla showgirl a proposito di sua madre – da ragazza Veronica Cozzani sarebbe stata timidissima, nonostante la sua bellezza le abbia permesso di conquistare schiere di ammiratori. Oggi sia lei sia suo marito sono legatissimi alla loro famiglia, e in particolare al piccolo Santi, loro primo nipotino. Continua dopo la foto







Veronica Cozzani ha uno splendido rapporto anche con i suoi tre figli, di cui è estremamente orgogliosa. Su Instagram non mancano infatti messaggi e dediche affettuose nei confronti di ciascuno di loro. In argentina la madre di Belen ha svolto il mestiere di insegnante di sostegno ma, stando a quanto rivelato dalla figlia, il suo sogno sarebbe stato quello di diventare una modella. La moglie di Stefano De Martino ha anche dichiarato che attraverso lei e sua sorella Cecilia la madre vivrebbe un po’ di quel sogno che aveva da ragazza.

