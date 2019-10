Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo. La ‘strana’ decisione di Marco e Ambra: la risposta degli esperti

Grandissima attesa per il pubblico di Matrimonio a Prima vista che vuole sapere che cosa è successo sei mesi dopo la fine delle registrazioni e le scelte fatte della coppie. Ricordiamo che in questa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia solo Luca e Cecilia hanno deciso di restare insieme mentre le altre due coppie hanno chiesto il divorzio.

Nel promo della puntata speciale di Matrimonio a prima vista e poi, c'è però una domanda che mette curiosità al pubblico: Marco avrà davvero preso le distanze da Ambra o si sarà fatto sentire da lei? Il rapporto tra i due, all'interno di Matrimonio a prima vista, è forse quello che ha destato più dubbi anche nell'opinione dei tre esperti (Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini) che seguono il programma.

















Durante l'ultima puntata lei aveva dichiarato di voler mettere la parola fine al loro rapporto, mentre lui avrebbe voluto proseguire, ma visto il "rifiuto" della ragazza, Marco aveva deciso di non intrattenere un rapporto di amicizia. Dopo sei mesi, durante lo speciale disponibile su Dplay Plus (e in onda il 5 novembre alle 21:10 su Real Time), le cose non si sono rivelate come lui aveva preveduto: i due non stanno insieme, però tra loro è nato uno splendido rapporto d'amicizia.









Marco sapeva benissimo che Ambra avrebbe detto di no ma ha deciso di andare avanti lo stesso perché ci ha sempre creduto e ha vissuto al massimo questo esperimento. Ambra chiaramente non la pensava come Marco: la ragazza infatti non ha mai provato nessun genere di attrazione fisica per suo marito e questo l'ha bloccata tanto da impedirle anche solo di provare a conoscenza. Lo speciale 6 mesi dopo di Matrimonio a prima vista è disponibile da martedì 29 ottobre sulla piattaforma streaming D Play Plus. In chiaro, su Real Time, verrà invece mandato in onda martedì 5 novembre.





Durante l’incontro avvenuto per lo speciale, la ragazza ha continuato a ribadire che Marco non l’ha colpita fisicamente e che forse si è un po’ chiusa in sé perché aveva paura di creare delle aspettative. Anche secondo gli amici di Marco i due potrebbero benissimo essere una coppia. Loro, che hanno frequentato la ragazza fuori dal contesto televisivo, hanno percepito che la vera Ambra, solare e allegra, non è venuta fuori all’interno dell’esperimento. Forse le cose per i due potrebbero cambiare.

