“Non lo perdonerò mai”. Lo studio di ‘Vieni da me’ si incendia, Ludovica Valli è un fiume che travolge tutto

Ludovica Valli non è una che le manda a dire e pure stavolta non ha fatto eccezioni. L’ex tronista di Uomini e Donne, forse una delle più amate e discusse degli ultimi tempi, è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me toccando molti argomenti, tra cui l‘assenza del padre, con il quale oggi non ha praticamente alcun rapporto. L’uomo è andato via di casa quando Ludovica era molto piccola e questo ha condizionato tutta la vita dell’ex fiamma di Fabio Ferrara e Mattia Briga.

“L’assenza di mio padre ha condizionato il mio carattere, che è ribelle ma anche molto fragile. Non ho avuto quella protezione che di solito hanno le figlie femmine. Le mie sorelle più grandi (Beatrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ed Eleonora, ndr) mi escludevano e io sono sempre stata molto legata a mia madre e a mia nonna Rema”, ha raccontato Ludovica Valli a Vieni da me. Continua dopo la foto

















“Non perdonerò mai mio padre. Oggi è difficile costruire un rapporto con lui, soprattutto perché sono già grande, ho le mie consapevolezze. Per me è uno sconosciuto, non sa nulla di me, non saprei di cosa parlare con lui”, ha aggiunto.A Vieni da me Ludovica Valli è stata raggiunta dalla nonna Rema: una donna di 80 anni arzilla e vivace, con capelli rosa e diversi tatuaggi sparsi sul corpo (tra cui il numero 8 realizzato insieme alla nipote Ludovica a Ibiza). Continua dopo la foto









Nel salotto di Caterina Balivo la Valli ha poi ricevuto video messaggi di affetto da parte della madre Sandra e delle sorelle Eleonora e Beatrice. Ludovica Valli é nata il 2 marzo 1997 ed é la più piccola di tre sorelle (una è Beatrice). É arrivata al successo grazie a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Non è l’unica della famiglia ad aver preso parte al programma di Maria De Filippi: prima di lei infatti é stata la sorella Beatrice a partecipare al programma. Continua dopo la foto







Al termine del programma si é fidanzata con Fabio Ferrara con cui ha vissuto una storia tormentata. In seguito la coppia ha partecipato a Temptation Island per mettere alla prova la gelosia di Ludovica e la relazione è naufragata poco dopo, fra accuse, interviste e attacchi.

Ti potrebbe interessare: Sciopero dei benzinai, disagi su strade e autostrade. Date e orari