Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo. Cecilia e Luca, la notizia lascia tutti di sasso: cosa è successo alla coppia

In arrivo un appuntamento molto atteso per i fan di “Matrimonio a prima vista”. L’ultima puntata de docu-reality verrà a breve trasmessa una puntata speciale per scoprire cosa è successo sei mesi dopo a Federica e Fulvio, Cecilia e Luca, Ambra e Marco. I sei protagonisti, incontreranno nuovamente il team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.

La puntata speciale sarà trasmessa in diretta tv su Real Time qualche giorno dopo la messa in onda all’interno del portale Dplay. Due delle tre coppie hanno deciso di firmare i documenti per il divorzio, mentre una è tornata a casa insieme. Fulvio Amoruso, il trentaduenne di Castiglione della Pescaia ha detto no al matrimonio con Federica Majorano, trentenne di Arluno, in provincia di Milano. Fin dall’inizio i due hanno mostrato una serie di incompatibilità sfociate nelle ultime settimane di “prova” della loro relazione. (Continua a leggere dopo la foto)

















Le cose non sono andate bene ed entrambi hanno chiesto il divorzio. Stesso finale amaro per Ambra e Marco. Se quest’ultimo si era legato alla donna, lo stesso non si è potuto dire per lei. Cecilia e Luca è stata la coppia che ha iniziato la sua avventura con un’intesa molto forte a partire dal giorno del matrimonio. I due hanno trascorso la loro prima giornata totalmente a proprio agio e la loro complicità è durata per tutto il viaggio di nozze. Dopo questo, però, per loro c’è stato un calo dato dal ritorno alla realtà, ma alla fine sia Cecilia che Luca hanno deciso di proseguire il loro percorso. (Continua a leggere dopo la foto)









In queste settimane le notizie sulla coppia sono circolate sui social, dove tutti davano per scontato che stessero ancora insieme. Ma la puntata riassuntiva ‘Matrimonio a prima vista… sei mesi dopo” racconta un’altra verità. Luca e Cecilia hanno divorziato lontano dalla telecamere. A prendere la decisione – 36 ore dopo l’ultima puntata della trasmissione – è stato Luca. (Continua a leggere dopo la foto)





Il giovane non si sentiva del tutto a suo agio accanto a Cecilia e lontano dalle luci dei riflettori ha abbandonato Roma ed è tornato alla vita di tutti i giorni. Durante la puntata (visibile su Dplay) si sono messe in evidenza le tensioni tra i due. Nel colloquio insieme agli esperti Luca ha cercato di spiegare i suoi motivi, ma Cecilia pare non aver perdonato la decisione di fuggire da casa a sole 36 ore dalla fine della puntata. Nonostante questo, i due si sono lasciati ‘in buoni rapporti’. Alla fine, come accaduto nella scorsa stagione, nessuna delle coppie ha resistito e ha deciso di firmare i documenti per il divorzio.

Bruno Arena torna in pubblico dopo la malattia. Sedia a rotelle, sorriso e lacrime per lo spettacolo in suo onore