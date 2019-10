Antonella Clerici, sta per succedere. La notizia bomba che tutti aspettavano da tempo. Immensa gioia per la conduttrice

Antonella Clerici, la notizia che fa impazzire di gioia i fan. Pare che l’amatissima conduttrice che ha lasciato La Prova del cuoco, stia per tornare in televisione. Ma davvero? Sì. Secondo quanto riporta Tv Blog, la conduttrice tornerà presto in televisione alla guida di un programma in prima serata. Per Antonella Clerici è una bella soddisfazione: la conduttrice aspettava da tempo questo momento. Questa estate, quando scoprì di essere stata esclusa dai palinsesti Rai, Antonella non l’aveva presa bene.

E aveva deciso di sfogarsi in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Ci sta che un direttore decida di cambiare – aveva detto la Clerici – Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c'è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l'azienda. Sono sempre stata un soldato per la Rai, ho sempre detto di sì, non mi sono mai tirata indietro, anche quando dopo il Sanremo del 2010 potevo permettermi di puntare i piedi: ma non fa parte del mio carattere e non l'ho mai fatto".

















Nella stessa intervista la Clerici aveva anche parlato del suo incontro con la direttrice di Rai Uno Teresa De Santisi: "Ci siamo viste a lungo, abbiamo parlato di un emotainment, valutato l'ipotesi di un Sanremo Kids… Ma dall'ultimo colloquio che ho avuto con lei sono uscita con l'idea che non fosse uno scambio di progetti ma di opinioni. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare (…) Mi sembra comunque strano che non si trovi con 7 sere a disposizione una collocazione per me: significa che non vuoi trovarla".









Neanche il pubblico aveva gradito la decisione di mamma Rai di fare fuori Antonella Clerici. E ora, con questa indiscrezione che circola, tutti sono molto contenti. Ma dove la vedremo? Si sa ancora poco ma pare che si tratterà di un programma che andrà in onda in prima serata sulle reti Rai. Potrebbe trattarsi, dopo lo Zecchino d'oro, di un programma dedicato alla musica…





Il pubblico già freme: Antonella Clerici è molto amata dai telespettatori che non vedono l’ora di vederla ancora in televisione. Ogni volta che Antonella posta una foto su Instagram, tanti le chiedono di tornare in televisione. “Antonella, ci manchi”, “Quando torni in tv?”, “Ci manca il tuo sorriso”, si legge spesso tra i commenti ai suoi post. Sarà davvero la volta buona? Non ci resta che aspettare e vedere che succede…

