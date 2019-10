“Con lei è speciale”. Giordana Angi lo ammette senza paura: si tratta di una collega molto famosa

In cima alle classifiche e con il sogno di partecipare alla prossima edizione del festival di Sanremo, Giordana Angi si gode un momento magico. La cantante pontina, che durante l’estate ha fatto parlare non poco di se, è lanciatissima dopo il secondo posto centrato ad Amici alle spalle di Alberto Urso, la carriera del quale va allo stesso modo a gonfie vele. Il suo secondo album “Voglio essere tua”, sta spopolando ma per Giordana Angj ancora non è abbastanza.

Non riesci infatti a stare ferma un attimo. Giordana Angj ha infatti scritto una canzone per l'amico Alberto Urso, conosciuto nel talent show di Maria De Filippi, e una per Tiziano Ferro. In un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni la 25enne ha raccontato del primo incontro avvenuto con il collega famoso in tutto il mondo. Un incontro che è stato fortemente voluto da Giordana, da sempre grande fan di Ferro.

















"La collaborazione con Tiziano Ferro è nata nel 2015. Avevo lasciato la mia etichetta e mi chiedevo chi avrebbe potuto comprendere i miei pezzi. La mia idea folle era Tiziano Ferro. Lui è di Latina, io di Aprilia, a pochi chilometri…così mi sono ingegnata per trovare un contatto. Scoprii dove suo papà aveva lo studio da geometra e gli mandai il disco. Era agosto e lui mi richiamò ad ottobre.









"Pronto, sono la segretaria di Tiziano Ferro…". Pensavo a uno scherzo. Tiziano mi disse che gli piacevano le mie canzoni e abbiamo cominciato a lavorarci. Tantissimo", ha raccontato Giordana Angi a Tv Sorrisi e Canzoni. Grazie ad Amici, Giordana Angi ha stretto un ottimo rapporto con Loredana Bertè. "A lei voglio un bene immenso, la riempio di baci, lei di regali. È molto affettuosa. Mi ha donato degli orecchini a forma di luna perché la luna, dice, è sua sorella e io gliela ricordo. E in effetti abbiamo un rapporto da sorelle", ha confidato Giordana Angi.







Nata a Vannes, in Bretagna, nel 1994 Giordana Angi è cresciuta e vive a Latina da quando è una ragazzina. Durante i casting ha raccontato di aver deciso di diventare una cantante quando una notte ha sognato che Britney Spears le prediceva un futuro luminoso in tale ambiente. La sua prima esperienza televisiva risale al 2012, anno in cui ha partecipato a ‘Sanremo Giovani‘ con il singolo ‘Incognita Poesia’. Dopo quell’esperienza le è stata commissionata la colonna sonora dei titoli di coda di ‘Poker Generation’ film con Francesco Pannofino e Lina Sastri.

