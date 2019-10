Guai in vista al trono classico di Uomini e Donne. E il rischio, qualora i sospetti dovessero trovare conferme, che uno dei protagonisti sia costretto a lasciare il programma. Dopo l’addio di Sara Tozzi, sono rimasti sul trono Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli e proprio su quest’ultimo, rivelano le anticipazioni dell’ultima registrazione in studio (avvenuta lo scorso 24 ottobre) sono arrivate due pesanti accuse.

Giulio, ex corteggiatore e oggi tronista 29enne, si è mostrato sin da subito interessato a Veronica, la ragazza che ha catturato le attenzioni anche del collega Alessandro. Ed è per 'colpa' della corteggiatrice 'contesa' (ed ex tentatrice di Alex Belli) che il percorso di Giulio all'interno del dating show di Maria De Filippi potrebbe essere a rischio. Nel dettaglio, l'altro tronista, Alessandro, durante ha insinuato che Giulio e Veronica si sono conosciuti prima di incontrarsi a Uomini e Donne.

















In realtà un'altra corteggiatrice, Giovanna, già aveva puntato il dito contro Giulio con una prima segnalazione: in puntata la ragazza aveva manifestato i suoi dubbi sul tronista e la corteggiatrice Giulia svelando che i due si seguono su Instagram. A questa si aggiunge ora una nuova segnalazione molto pericolosa, quella lanciata appunto da Alessandro Zarino.









Il tronista napoletano ha svelato che la nuova arrivata tra le corteggiatrici ovvero Veronica ha cenato insieme a Valeria Bigella, vecchia conoscenza di Temptation Island, e ad Alessandro Basile, grande amico di Raselli. Forse la giovane ha cercato contatti con Giulio al di fuori del programma e non riuscendoci è sbarcata a Uomini e Donne? E non è finita qui.







Sempre secondo Alessandro, sembra che Basile sia anche il manager di Giulio e questo non farebbe altro che complicare la situazione. Il tronista e la corteggiatrice hanno negato ogni addebito e Giulio ha spiegato che Alessandro è solo un amico. Ma dopo quello che è successo in passato è inutile aggiungere che la redazione ha già deciso di fare chiarezza sulla questione. Quale sarà la verità?

