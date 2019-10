Uomini e Donne, sul trono arriva ‘lui’ (ex di una Miss Italia): la clamorosa decisione

Nello studio di Uomini e donne potrebbero arrivare al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l’anima gemella. Le ultime anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del ‘trono classico’. Il nome è Alessio Falsone, ex fidanzato della Miss Italia Carolina Stramare.

Bello, sorriso rassicurante e ragazzo acqua e sapone, l'ex fidanzato di Miss Italia è finito al centro del gossip subito dopo la proclamazione di Carolina a Miss Italia 2019. In molti, infatti, si erano affrettati a commentare le foto di coppia: "Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?" si era chiesto qualcuno, mentre altri le avevano addirittura consigliato di mollarlo.

















I commenti erano scattati sotto un post in cui i due fidanzati si trovavano insieme e la miss gli dedicava dedicava un verso di Domenico Modugno. Poco dopo la proclamazione di Carolina, i due si sono lasciati. Intervistata da DiPiù, la Stramare ha confermato la sua rottura con Alessio: "Io e Alessio ci sentiamo tutti i giorni, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso".









"Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano. Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un'altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava". E a tal proposito il giornalista del magazine edito da Cairo Editore ha colto l'occasione per metterla al corrente della clamorosa indiscrezione che sta girando in queste ultime ore proprio su Alessio.





“Alessio non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show“, ha detto la Miss Italia commentando il possibile arrivo di Alessio Falsone a Uomini e Donne.

