Gemma Galgani continua a essere la regina incontrastata del trono over. Da anni nel parterre femminile di Uomini e Donne, la dama torinese non è ancora riuscita a trovare l’anima gemella. Ci prova, esce con i cavalieri che sembrano interessati a lei, li frequenta ma poi non finisce mai bene. Anche con Jean Pierre, l’ultimo pretendente, le cose non sembrano mettersi per il meglio.

E, come se questo non bastasse, non c’è puntata in cui Gemma non venga umiliata pubblicamente. Soprattutto da Tina Cipollari che, è proprio il caso di dirlo, non gliene fa passare una. È ri-successo quando Maria De Filippi ha introdotto un nuovo fuori programma al trono over: il gioco della mela. Qualche puntata fa, la conduttrice ha deciso di utilizzare questo famoso gioco per aiutare Gemma e Jean Pierre ma anche Ida e Riccardo a mettere da parte timidezze e dare priorità all’istinto. (Continua dopo la foto)

















Ma, almeno nel caso di Gemma, il risultato è andato ben oltre le aspettative. E la dama è finita ancora tra le polemiche. La regola principale del gioco è che i due partner devono addentare una mela penzolante dall’alto senza mai toccarsi. Beh, Gemma ne ha approfittato per abbracciare e baciare Jean Pierre, il cavaliere che, per la cronaca, ha più volte ribadito di vederla solo come un’amica. (Continua dopo la foto)









E se Maria De Filippi ha riso fino a sdraiarsi sugli scalini, non può dirsi lo stesso di Tina Cipollari. Quei tentativi di avvicinamento di Gemma a Jean Pierre hanno scatenato la Vamp, che ha quindi accusato per l’ennesima volta la dama di essere pronta a tutto pur di stare in televisione. Era successo anche poco prima, quando Gemma ha sfilato vestita come Marilyn Monroe. La ‘novità’ adesso è che dopo Tina e il popolo dei social, anche Giorgio Manetti è intervenuto. (Continua dopo le foto)







A fronte di questi siparietti, la domanda che molti, oltre a Tina, si pongono è: Gemma cerca davvero l’amore o solo la notorietà? Giorgio Manetti, il suo ex più famoso, ha detto la sua sulle pagine del settimanale Nuovo Tv: “Una persona che tutti i giorni si fa maltrattare in quel modo, a farsi insultare e a farsi denigrare, potrebbe anche trovare l’anima gemella ma non lascia la trasmissione”. Insomma, parole forti che confermano il pensiero di Tina e cioè che UeD ha completamente trasformato Gemma. E chissà come le prenderà la dama…

