Ricordate Den Harrow? Cantante e naufrago dell’Isola dei famosi, oggi lo ritroviamo così

Den Harrow, all’anagrafe Stefano Zandri, è stato uno dei protagonisti del reality di Rai Due nel lontano 2006, quarta edizione. La sua permanenza sull’Isola è stata breve, ma molto intensa. Entrato alla terza settimana (le prime due era tra le riserve), si è ritirato all’incirca tre settimane più tardi con motivazioni che, all’epoca, avevano dato da pensare. In un’edizione piuttosto moscia, la sua presenza aveva risvegliato i naufraghi.

Ma che fine ha fatto? Il cantante, famoso negli anni Ottanta grazie alla musica pop dance, ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. Al secolo Stefano Zandri, l’artista ha parlato del suo periodo d’oro: “Gli anni 80 non se ne sono mai andati, siamo gli ultimi esponenti di una pop-dance che non c’è più. Il segreto del pop anni 80 era innanzitutto la generazione, era tutto nuovo e sfavillante. E poi la dance italiana aveva una melodia fantastica e una ritmica incredibilmente ballabile”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Den Harrow ha poi parlato degli inizi della sua carriera, dando spazio ad una rivelazione inedita: “Non avrei mai voluto fare il cantante e il personaggio perché ho sempre odiato la popolarità. Avrei voluto fare il ballerino”, dice. Amava ballare nei locali ma poi accadde la svolta: “Un produttore mi diede una canzone già pronta da cantare e purtroppo andò bene. Se tornassi indietro non farei più Den Harrow perché mi ha tolto più di quello che mi ha dato”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi ha tolto tutta la mia gioventù perché mentre gli altri andavano a ballare, – ha detto ancora l’artista – io prendevo 4 aerei al giorno, ero guardato a vista in hotel, ho girato il mondo ma non mi ricordo niente delle città che ho girato a parte gli hotel. Inoltre quando sei popolare la gente ti invidia e ti cita, se non fossi stato Den Harrow nessuna delle mie mogli sarebbe andata in tv a inventarsi che io la picchiavo”. Durante l’intervista Dan Harrow ha parlato anche della sua esperienza all’Isola dei famosi. “Io ho combattuto ad armi pare con cantanti che avevano le major alle spalle. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mi sono ritirato, sono andato a vivere a Malaga, perché sono rimasto molto deluso dall’Italia”, ha aggiunto il cantante. La sua delusione è proprio legata a quanto accaduto nel corso del reality l’Isola dei Famosi dove, a suo dire, “è bastato un pianto per farmi massacrare dalla gente che fino a un giorno prima mi adorava e ballava i miei dischi. Mi hanno preso per il cul* per anni anche per strada, per tutti ero quello che piangeva all’Isola. La gente è frustrata, sta male e non è felice, appena vede qualcuno che sta meglio di lei gli butta contro di tutto”.

