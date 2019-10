Colpo di scena a ‘Live – Non è la D’Urso’, con una Cicciolina scatenata che, in diretta, ha mostrato il topless. E dire che era stata invitata da Barbara D’Urso per ben altro motivo. Ovvero per spiegare cosa era davvero successo al figlio trovato in possesso di un bilancino e due grammi di eroina nascosti sotto una mattonella nel suo appartamento. Con lui, sono stati arrestati due ragazzi ospiti nel suo appartamento in possesso di una valigia con 1,7 kg di marijuana e 4mila euro in contanti.

“Mio figlio è innocente e ha peccato di ingenuità – ha esordito in studio Cicciolina – perché ha ospitato un ragazzo per tre giorni ed era questo che è stato trovato in possesso di questa marijuana non lui”. Non appena pronunciate queste parole, i 5 ‘sferati’, di Carmelita chiamati per farle delle domande non sono sembrati molto d’accordo con questa sua versione dei fatti. (Continua dopo la foto)

















Come riporta Il Giornale, sono state soprattutto Alda D’Eusanio e Rosa Perrotta a puntare il dito sul fatto che essere figlio di una pornostar non è certo una cosa che non ha lasciato un segno. Ma Cicciolina ha continuato a ripetere che la colpa non è del figlio che è stato allevato nel migliore dei modi e che non si è mai drogato. Poi però quando viene raccontata la sua storia d’amore con il padre di Ludwig, l’artista Jeff Koons, vengono fuori altri particolari. (Continua dopo la foto)









Ludwig infatti, è stato rapito proprio dal papà e portato in America, e Cicciolina, dopo solo 5 mesi si è recata negli Stati Uniti e lo ha riportato in Italia con la magistratura la accusava di non essere una buona madre perché pornostar. “Un figlio che viene rapito, sia dal papà che dalla mamma ha di sicuro dei problemi che possono sfociare nell’uso di stupefacenti”. (Continua dopo foto e post)







Ma il momento hot è arrivato quando Alda D’Eusanio ha criticato Cicciolina per essersi rifatta: “Ma cosa dici, ma quale sesta, è tutta finta. Tu eri piatta e guarda cosa sei diventata”. Pronta la replica dell’ex attrice: “Non sono felice di vederlo? Ti faccio vedere”. E tra lo choc generale, ha abbassato il vestito e ha mostrato il seno a tutti.

