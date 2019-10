Una tristezza inimmaginabile per Giulio Berruti, giovane attore italiano ed ex compagno di Anna Safroncik. Poche ore fa, ha detto addio all’adorato nonna Pupy che posa con lui in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram e scattata qualche mese fa, poco prima che Berruti partisse per gli Stati Uniti. Addolorato per la scomparsa di una tra le donne più importanti della sua vita, l’attore ha scritto: “Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti. Mi mancherai tantissimo nonnina mia”.

“Non posso – continua – esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo. Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore”. Continua a leggere dopo la foto

















Della vita privata di Giulio Berruti si conosce davvero molto poco. L’attore non ama condividere il suo provato a mezzo social network, né è solito raccontare di più rispetto alla sua vita sentimentale nel corso delle interviste che di tanto in tanto concede per lavoro. Continua a leggere dopo la foto









Quella condivisa che la mostra posare accanto all’adorata nonna è una delle pochissime immagini che l’attore ha reso pubbliche e che mostrano uno spaccato familiare tenuto rigorosamente lontano dalla luce dei riflettori. Soprannominato “il bello delle fiction”, Berruti deve la sua popolarità alla serie tv del 2007 La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa in cui recitò al fianco di Sarah Felberbaum. Continua a leggere dopo la foto







Quattro anni prima, quando era ancora giovanissimo, recitò per il cinema nel film Lizzie McGuire – Da Liceale A Pop Star accanto a star del calibro di Hilary Duff. Nel suo curriculum figura anche il film Monte Carlo con Selena Gomez e Leighton Meester. Per la televisione, Berruti ha partecipato ai talent show Rai Dance Dance Dance e Ballando con le stelle.

Ti potrebbe anche interessare: Uomini e Donne, dopo anni torna un cavaliere storico del trono over