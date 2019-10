Assisteremo a grandi ritorni nelle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Lo rivelano le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News e uno di questi, ne siamo certi, è destinato a far discutere parecchio nelle prossime registrazioni. Intanto Maria De Filippi accoglierà in studio una coppia di due ex protagonisti del trono over: Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. Tra loro procede tutto a gonfie vele.

Tra gli applausi del pubblico in studio, Luisa e Salvio hanno infatti raccontato a Maria di trovarsi benissimo. Ma il grande ritorno che stupirà i telespettatori è quello di un ex cavaliere. No, non Giorgio Manetti anche se dalle ultime pare sia tornato single, ma Samuel Baiocchi, che è stato a lungo con un'altra dama storica che il pubblico non avrà dimenticato: Elga Profili. Dopo 4 anni di assenza, dunque, riecco Samuel.

















Era il 2015 quando Samuel Baiocchi sparì dalla trasmissione per volere degli autori che smisero di invitarlo. "Perché non sono più a Uomini e Donne? Non lo so di preciso sinceramente, so solo che alla fine non sono stato chiamato, ma devo solo ringraziare la redazione che mi ha sempre trattato benissimo dandomi la possibilità di fare un'esperienza bellissima", aveva detto.









Ora, dopo anni, la stessa redazione che lo aveva allontanato ha deciso di richiamarlo. E così Samuel, che è rimasto sempre single in questo periodo, troverà in studio Barbara De Santi con cui aveva avuto una storia in tv. Ma come già ricordato l'aveva avuta anche con Elga, "nemica" di Barbara. Anche quest'ultima è single. Anche se tornata al trono over da tempo, la dama non ha mai intrapreso una conoscenza seria.







Visto il ritorno di Samuel al programma di Canale 5, i due potrebbero tornare a dare una seconda possibilità al loro amore? Intanto c’è da chiedersi come reagirà Barbara De Santi quando vedrà ripresentarsi in studio Samuel. E considerando che la dama non è una che le manda a dire c’è da aspettarsi di tutto. E magari anche un ritorno di fiamma…

