La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra davvero infinita. E piena zeppa di colpi di scena che, da quando sono entrambi tornati al trono over di Uomini e Donne, sono praticamente all’ordine del giorno. ‘Colpa’ delle anticipazioni che circolano in rete. Uomini e Donne, si sa, è un programma registrato e tra quello che succede in puntata e quello che vedremo con ogni probabilità tra parecchi giorni si rischia di non capirci più niente.

Un po’ di chiarezza, allora. Solo poche settimane fa, dopo la lettera di lui e le iniziali resistenze di lei, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi. La speranza è quella di poter vivere il loro amore in maniera più serena dopo una serie di burrascose rotture e ritorni di fiamma che hanno caratterizzato la loro relazione. (Continua dopo la foto)

















Anche se fuori dai rispettivi parterre del trono over, nelle ultime registrazioni della trasmissione Ida e Riccardo sono tornati negli studi di Canale 5 per raccontare a Maria De Filippi e al pubblico come sta procedendo la loro storia. Non benissimo, a quanto dice Ida. Il sito Il Vicolo delle News riferisce infatti che la Platano ha rimproverato al compagno la mancanza di passione nel loro rapporto. Ida è entrata poi nei dettagli e svelato due episodi che l’avrebbero fatta particolarmente riflettere sulla relazione che sta cercando di ricucire con il fidanzato. Primo: quando erano a letto Riccardo si è addormentato. Secondo: accompagnandola in stazione, tra loro non c’è stato alcun bacio passionale. (Continua dopo la foto)









E se già la dama non era proprio sicura al 100% di ricominciare, queste due situazioni potrebbero spingerla a fare marcia indietro. Per il momento e con le dovute cautele, in ogni caso, Ida Platano ha deciso di dare un’altra chance alla storia con il cavaliere tarantino. Ma se dalle parole dette in puntata (o meglio, registrazione) sembrava che la dama non fosse del tutto appagata e sicura di questo nuovo inizio con Riccardo, poco dopo l’uscita dagli studi di Cinecittà dove si registra Uomini e Donne è scattato l’avvistamento. (Continua dopo foto e post)







Ida e Riccardo sono stati beccati insieme per le strade della Capitale. In piazza Venezia e poi in piazza di Spagna per essere precisi. Mano nella mano. La coppia è stata quindi immortalata mentre si godeva una bella giornata romana e, a vedere le immagini e nonostante la mancanza di passione lamentata dalla dama di Brescia, sembra che la loro storia stia procedendo nel migliore dei modi. Finalmente, viene da aggiungere.

