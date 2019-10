“Un sogno che si realizza”. Alberto Urso manda in delirio i social: la notizia è ufficiale

Il sogno di Alberto Urso è cantare alla Scala, ma per il momento spopola nelle piazze pop d’Italia. Il giovane siciliano vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, chiuderà il suo tour italiano a Brescia, il 30 ottobre, al Dis_Play Brixia Forum.

"Il mio sogno è calcare il palco del Teatro alla Scala, magari per interpretare proprio l'Elisir d'amore di Donizetti (l'opera da poco cantata a Milano dal tenore Vittorio Grigolo, che nella trasmissione tv di Canale 5 era il capo della squadra blu, quella di Alberto, ndr). Ho studiato molto la lirica, posso dire di possedere le basi e la tecnica del cantante lirico, ma sono anche consapevole di avere ancora tanto da studiare, da tutti i punti di vista: penso ad esempio all'aspetto della recitazione, che per un cantante lirico è importante". Raccontava al Corriere delle Sera.

















Alberto Urso stupisce per la sua umiltà per altro. Tra cui una sana passione per il cibo – da condividere con due di loro – porta le fan al settimo cielo, nella speranza di essere le prescelte del contest. È lo stesso Alberto a spiegarne le modalità."Già sapete – scrive Alberto sul profilo Instagram da oltre 553 mila seguaci – che oltre alla passione per la musica amo alla follia anche il cibo! Quindi preparatevi – allerta i fan – perché ho deciso: due di voi verranno a mangiare con me".









Ed ecco spiegato il funzionamento del 'concorso' attivo fino alla mezzanotte del 30 ottobre. Pochi giorni ma gli affezionati si son subito dati da fare, rispondendo in tantissimi alla proposta del cantante ed esprimendo tutto l'entusiasmo e la fibrillazione per l'attesa. Il primo piano del messinese con il boccone tra i denti rende il tutto più appetibile.







“Lo faccio subito”, “Oddio, il mio sogno si realizza”, l’entusiasmo tra i commenti è ‘palpabile’. “Ma sei un pazzoo”, “Quanto sei bello”, “Sei un amore”, “Corro amore, sarebbe davvero un sogno”, “Che figata!”, “Sei unico”. Nient’altro fa aggiungere.

