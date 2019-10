“In un bagno pubblico…”. Levante bollente come non mai: la confessione segreta mai fatta prima

Dal 23 novembre la cantautrice e scrittrice Levante sarà in tour con il suo nuovo disco ‘Magmamemoria’. La donna però è balzata agli onori della cronaca per la sua ultima effervescente apparizione in televisione al programma ‘Le Iene’ di Italia 1. Qui si è soffermata su diversi argomenti: gli uomini con i quali ha condiviso il letto, la sua volontà di diventare madre, il suo matrimonio fallimentare ed anche e soprattutto sulle sue fantasie erotiche.

A proposito delle nozze finite nel peggiore dei modi, Levante ha raccontato di essere stata sposata per due anni con Simone Cogo dei ‘The Bloody Beetrots’. “Non sono più sposata. Ci sono dei passi che fai con grande amore ma poi ti rendi conto che sarebbe stato il caso di prenderti del tempo”. Ci sono per lei comunque novità dal punto di vista sentimentale. (Continua dopo la foto)

















L’artista classe 1987 originaria di Caltagirone ha dichiarato di essere nuovamente innamorata ed è anche pronta per essere una mamma: “Non ho figli, ma perché no…”, ha detto la cantante siciliana. Successivamente, come accade di consuetudine, le domande de ‘Le Iene’ sono diventate sempre più hot, ma lei non si è lasciata intimidire ed ha risposto con grande sincerità. (Continua dopo la foto)













Parlando delle dimensioni ideali del partner, Levante ha affermato: “Contano, ma poi bisogna anche saperci fare”. Poi è giunta una confessione: “La mia fantasia erotica è fare sesso in un bagno pubblico, mi manca anche farlo al mare e nel letto dei miei”. Niente peli della lingua dunque per la giovane, che inaspettatamente ha rivelato dettagli impensabili sui suoi desideri sessuali. (Continua dopo la foto)

Il suo disco ‘Magmamemoria’ è un vero e proprio omaggio al vulcano Etna e rievoca i ricordi della terra in cui visse quando era una bambina. Inoltre, Levante nel 2017 ha scritto e pubblicato il suo primo romanzo, ‘Se non ti vedo non esisti’, edito da Rizzoli. Il 13 novembre 2018 si è concretizzata l’uscita anche del suo secondo romanzo, ‘Questa è l’ultima volta che ti dimentico’, che aveva raggiunto immediatamente la top ten delle vendite in Italia. L’artista è anche autrice di testi per altri colleghi. Ha per esempio scritto ‘Mediterraneo’ di Gianni Morandi, presente nell’album ‘D’amore d’autore”. Resta il mistero comunque sul nome del suo fidanzato. Dal 2017 era legata al cantautore Diodato, ma recentemente aveva informato di essere tornata single. Ora invece c’è un altro amore misterioso esploso.

