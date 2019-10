Vi abbraccio tutti. Nadia Toffa, l’annuncio a sorpresa di mamma Margherita a pochi mesi dalla scomparsa

A pochi mesi dalla scomparsa, la mamma di Nadia Toffa, Margherita fa un annuncio a sorpresa. Lo ha fatto attraverso i canali social ufficiali della figlia al centro, nei giorni scorsi, di polemiche preso di mira degli haters. La donna, che aveva colpito l’immaginario pubblico per la sua forza durante il funerale della giornalista, ha annunciato che il prossimo 7 novembre uscirà il libro ‘Non fate i bravi’. Si tratta dell’ultima fatica letteraria della figlia. Ed è proprio per la volontà espressa da Nadia prima di andarsene che il volume è stato mandato in stampa.

A spiegarlo è stata sempre Margherita che ha aggiunto che l'incasso proveniente dalle vendite sarà devoluto in beneficenza. Il post che annuncia l'uscita del libro è stato accolto calorosamente dai fan che nel giro di pochi minuti si sono attivati a migliaia per condividere il messaggio."Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie 'Non fate i bravi".

















E poi continua: "Un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare", ha scritto Margherita sul profilo Facebook di Nadia. La donna ha aggiunto: "Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza. Vi abbraccio tutti. Margherita, la mamma di Nadia."









Non è la prima fatica letteraria della Iena. Infatti poco dopo aver scoperto di essere stata aggredita dal tumore scrisse "Fiorire d'inverno"."Il cancro è un dono" aveva detto la giornalistica in una delle sue passate interviste. La frase fu bersaglio di alcune critiche, provenienti anche dal mondo giornalistico. Filippo Facci fu la voce più dura.







Tuttavia il tempo e il dramma vissuto da Nadia ha lasciato poi poco spazio alle polemiche. Oggi c’è un grande vuoto scaturito dalla sua scomparsa. Vuoto che la madre, come promesso alla figlia, cerca di colmare in parte realizzando le volontà di Nadia Toffa. Da qui la pubblicazione imminente di “Fiorire d’Inverno”.

