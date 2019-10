“Me lo ha fatto Loredana Bertè”. Amici Celebrities, Massimiliano Varrese si fa coraggio e lo rivela

L’attore romano Massimiliano Varrese ha sfiorato il successo ad ‘Amici Celebrities’, piazzandosi secondo alla prima edizione del programma, dietro alla vincitrice Pamela Camassa. Nonostante sia ormai terminato da un po’, il programma continua ad essere al centro di diverse polemiche. Su Instagram l’uomo ha innanzitutto parlato del suo rapporto con la ballerina Elena D’Amario.

“Elena è una grandissima artista ma soprattutto una grandissima persona. Mi sembra di conoscerla da sempre. Magari balleremo ancora insieme”, si è augurato Massimiliano. Il 43enne ballerino, cantante e scrittore si è poi soffermato in generale su ‘Amici Celebrities’: “Esperienza ricchissima di emozioni, di crescita artistica… ma sto ancora meditando”, ha ammesso Varrese. (Continua dopo la foto)

















Impossibile dimenticare però quanto commesso da Loredana Berté. Nella sfida decisiva con Pamela Camassa, la cantante ha deriso Massimiliano, criticandolo in maniera eccessiva. E lui non ha proprio digerito questo atteggiamento, insinuando al fatto che i suoi commenti sopra le righe lo abbiano anche condizionato negativamente nelle performance. (Continua dopo la foto)













“Purtroppo la riuscita di una performance dipende da tanti fattori che devono combaciare, in quel momento ci sono stati purtroppo tantissimi problemi che non posso elencare, tra cui il fatto che avremmo dovuto fare ancora altri quattro pezzi dopo, ma è ovvio che la maleducazione della Berté mi ha distratto molto, ma va bene così. Avrei molto da dire, ma parlerò più avanti”, ha detto Massimiliano. (Continua dopo la foto)

Varrese, nato il 5 gennaio del 1976, è impegnato attualmente con Valentina Melis. Hanno una figlia di nome Mia e dopo la nascita della bambina il loro rapporto è migliorato sempre più. Curiosità: lui è anche un istruttore di arti marziali ed in particolare di kudo. In una recente intervista ha annunciato di volersi sposare con la sua dolce metà: “Non so ancora quando, ma ci sposeremo”. Poi aveva raccontato un aneddoto sulla De Filippi e su Costanzo, quando lavorò alla serie televisiva ‘Grandi Domani’: “Davvero molto bello lavorare con loro, ricordo che spesso andavo a fare promozione da Costanzo a Buona domenica. Dopo anni sono tornato ed è bello perché ad Amici mi sento a casa, sono stato accolto proprio come artista”. Ma nonostante le notizie positive, le dure critiche della Berté rappresentano un episodio difficile da cancellare.

