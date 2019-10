Ultimamente Pamela Barretta è una delle dame del trono over di Uomini e Donne più chiacchierate. Non solo per la sua neonata storia con Enzo Capo, ma anche per le recenti dichiarazioni sul suo ex, Stefano Torrese. Quest’ultimo non è più un cavaliere del parterre e Pamela lo ha attaccato a mezzo social spiegando il motivo della sua assenza.

“Non è vero che non vuoi tornare a UeD, ti hanno cacciato e non ti hanno mai invitato – sostiene la dama – Per come ti conosco sei sul divano di casa a piangere, guardando le puntate. La redazione ti ha messo fuori per la tua falsità”, ha detto Pamela rivolgendosi a Stefano nelle Storie. E poi: “Il nome Marianna ti dice qualcosa? La fidanzata che avevi quando eri in trasmissione, vuoi che faccio una diretta con la tua ex così spiega lei a tutti i tuoi complotti?”. (Continua dopo la foto)

















Secondo Pamela, insomma, Stefano sarebbe stato fidanzato. La replica di Stefano? “Io non sono stato cacciato dalla redazione, con loro ho sempre avuto un rapporto ottimo. Con me sono sempre gentilissimi e ascoltano entrambe le campane, quando succede qualcosa”. E poi c’è la questione Enzo Capo. Nell’ultima puntata con Pamela ci sono state scintille per colpa dell’outfit scelto da lei per la sfilata. Troppo audace quel body per il cavaliere. (Continua dopo la foto)









“Mancanza di rispetto. Non doveva toglierlo assolutamente. Non mi sta bene”, ha detto Enzo giustificando il 4 dato alla dama. Sulla questione è intervenuta persino Maria De Filippi, incredula di fronte alla richiesta di lui di cambiarsi. Pamela è poi scoppiata in lacrime ed è andata via. Enzo l’ha rincorsa, le ha chiesto di cambiarsi e lei ha incredibilmente accettato. (Continua dopo foto e post)







Li abbiamo lasciati così, ma stando alle anticipazioni Pamela non si è presentata all’ultima registrazione. Assente in studio. Motivo? Non è dato saperlo, ma dopo quanto accaduto in puntata sono molti a pensare che con Enzo potrebbe essere già finita. Forse dopo quella scenata Pamela si è resa conto che Enzo non è l’uomo che fa per lei? E non solo non si è presentata in studio. Su Instagram la dama ha postato una foto mozzafiato in bikini che ha subito fatto il pieno di like. Ma anche di commenti: “Ma il tuo compagno non era geloso?” e ancora “Cosa ne penserà il tuo fidanzato ora che ti vede così su Instagram?”. E la risposta di Pamela non si è fatta attendere (e dato adito ad ancora più dubbi): “Io sono nata libera!”.

