“Conciati così?”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, è show nello studio di Barbara D’Urso

L’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non potrebbe andare meglio. L’apice della felicità è stato raggiunto il 25 luglio scorso, quando lei ha dato alla luce il primogenito Domenico. L’entusiasmo per la nascita del figlio è stato manifestato sin da subito dalla coppia, che ieri è stata protagonista in televisione.

Su Canale 5, durante la trasmissione di Barbara D’Urso ‘Domenica Live’, Rosa e Pietro si sono cimentati in un’esibizione alquanto particolare. Ogni settimana è in programma l’appuntamento con un’esibizione ad opera di un personaggio famoso, che deve rievocare un film, un videoclip musicale oppure un musical. E loro hanno dato vita ad uno spettacolo eccezionale. (Continua dopo la foto)

















Nel torneo soprannominato dalla D’Urso ‘Domenica Alive’ i due hanno ballato nei panni de ‘La Bella e la Bestia’. Al termine dell’esibizione è apparso anche il figlioletto Domenico. La loro performance è piaciuta a tantissime persone, infatti su Internet si sono registrati numerosi commenti favorevoli. Eccone alcuni: “La più bella e dolcissima esibizione, bravissimi”, “Di un’eleganza unica, bravissimi”, “Rosa e Pietro una delle coppie esteticamente più belle e ben assortite degli ultimi anni di Uomini e Donne”. (Continua dopo la foto)













Eppure non sono mancate le critiche: “Perché rovinare così la Bella e la Bestia?”, si sono chiesti alcuni follower, totalmente insoddisfatti dalla prestazione dei due. Le altre esibizioni passate dei vip sono state quelle di Loredana Lecciso, la quale ha interpretato Vivian Ward nel film ‘Pretty Woman’, di Giovanni Ciacci nella veste della Regina Elsa, protagonista del cartone animato Disney ‘Frozen’, di Annalisa Minetti che ha interpretato Mary Poppins ed infine di Flavia Vento che ha indossato i panni di Marilyn Monroe. (Continua dopo la foto)

Da un punto di vista personale e professionale Rosa Perrotta, nata a Salerno nel 1989, è riuscita a laurearsi con il massimo dei voti, 110 e lode, in Economia e si è specializzata in Management strategico. Lavora come modella ed a 28 anni ha avuto luogo la sua svolta televisiva con la partecipazione a ‘Uomini e Donne’, dove ha conosciuto l’attuale compagno. Ha inoltre preso parte nel 2018 al reality ‘L’Isola dei Famosi’. Sul web è super attiva ed è molto seguita soprattutto sul suo profilo Instagram. Durante una puntata di ‘Non è l’Arena’ condotta su La7 da Massimo Giletti confessò di aver subito molestie in passato, ma di essere riuscita a respingere ogni tentativo di approccio ritenuto non consono.

“Che davanzale!”. Elena Morali, il bikini è troppo stretto: esce tutto fuori