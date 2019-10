“Ma come!”. Fabio Fazio, che gaffe con Emma Marrone in diretta tv

La cantante e produttrice discografica salentina, Emma Marrone, non ha vissuto un periodo molto positivo ed ha nuovamente dovuto fronteggiare la malattia, ritornata dopo diverso tempo. I momenti bui sembrano però ormai messi alle sue spalle ed ora la donna può guardare avanti e proseguire nuovamente la sua strada con un moderato ottimismo.

Nella serata di ieri, domenica 27 ottobre, è ricomparsa nuovamente in televisione. Emma è stata infatti ospite del programma 'Che tempo che fa', condotto da Fabio Fazio. L'artista 35enne ha confidato di essere ormai finalmente al top della forma, ma non sono mancati momenti di tensione quando ha ricordato e criticato i numerosi commenti negativi dei cosiddetti haters. Durante la puntata è accaduto anche altro e gli utenti della rete si sono scatenati non poco.

















Ad un certo punto è spuntata Luciana Littizzetto, la quale ha iniziato a parlare con l'artista. Nel frattempo, Fazio si è allontanato un attimo per andare a prendere un bellissimo mazzo di rose rosse, regalate ad Emma. Quest'ultima è rimasta molto contenta del gesto ed ha sorriso parecchio. Eppure sul web alcuni hanno rievocato un aneddoto non proprio carino.













I fan di Emma ritenevano si fosse concretizzata un'enorme gaffe da parte del conduttore perché Emma in passato ha rivelato che quel tipo di fiori le avessero portato molta sfortuna. Soprattutto su Twitter sono comparsi diversi post contro Fazio e la Littizzetto, ma al termine di 'Che tempo che fa' Emma ha stoppato ogni polemica con una foto pubblicata sul social network Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Viva le rose rosse 🌹 Buon inizio settimana a tutti ❤️ #FORTUNA Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 28 Ott 2019 alle ore 3:31 PDT

L’immagine di lei in compagnia dei fiori è accompagnata dalla frase: “Viva le rose rosse, buon inizio settimana a tutti. #FORTUNA”. Dunque, tutto rientrato nella norma. La foto ha ricevuto quasi 100 mila like, a testimonianza del grande affetto manifestato dai suoi follower. Altri fan hanno inoltre riferito che nel video della canzone ‘Io sono bella’, scritta da Vasco Rossi, Emma appare cosparsa di petali rossi e nella copertina del brano c’è lei con una rosa rossa in testa. I tempi della scaramanzia sono quindi terminati da un pezzo. La cantante, nata il 25 maggio 1984, sta tornando lentamente alla normalità e spera che in futuro possano verificarsi esclusivamente cose belle da un punto di vista personale e professionale.

