“Follia, indecente”. Tutti hanno visto Belen con quella gonna a Tu si que vales. E ora si scopre tutto

È partita anche quest’anno la nuova edizione del programma “Tu si que vales”, il talent show di Canale 5 presentato da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, che ogni anno vede esibirsi sul palco diversi concorrenti che cercando, con il loro talento, di conquistare i giudici e il pubblico. E anche quest’anno, a togliere il fiato con la sua bellezza c’è Belen Rodriguez che ogni settimana è più bella della settimana precedente. E lascia il pubblico senza parole.

Dopo il debutto dello scorso sabato – aveva puntato tutto su un abito giacca portato con dei tacchi a spillo rossi – per la puntata di sabato 26 ottobre Belen ha scelto qualcosa di più rock. Come era vestita? Chi ha visto la puntata ricorderà sicuramente la bellezza di Belen in total black. Il pezzo forte del suo look era la minigonna di pelle firmata Antonioli. Una gonna super sexy, strettissima e con le fibbie che l’argentina ha messo insieme a una maglietta monospalla. Continua a leggere dopo la foto

















Sulla maglia scelta dall’argentina c’era inoltre un dettaglio scintillante. La gonna, però, era il pezzo forte, davvero molto ma molto sexy. Per completare quel look super rock, Belen ha scelto dei sandali neri con il tacco a spillo di Marco De Vincenzo. I capelli erano legati in un raffinato chignon. E lei era un incanto. Detto ciò, parliamoci chiari, ma c’è mai una volta in cui Belen non è di una bellezza sconvolgente? No, ecco. Continua a leggere dopo la foto









Ma torniamo al look che Belen ha scelto per la puntata di sabato 26 ottobre. Alla gonna. Una gonna che di certo molte di voi avranno già visto. Dove? Indosso a Chiara Ferragni e a Laura Pausini che la hanno abbinata a una t-shirt bianca semplicissima. Ma c’è una cosa che forse non sapete (e non immaginate) di quella gonna. Indovinate un po’ cosa? Il prezzo… Alto, decisamente. E decisamente non alla portata di tutti. Continua a leggere dopo la foto





Ma insomma quanto costa? 473 euro, una cifra che non tutte possono spendere per una gonna… E soprattutto non vogliano spendere per una gonna. Ma Belen è Belen. E la tv è la tv. Quindi certe cifre sono bruscolini… A ogni modo, ci sono anche gonne più costose, quindi tutto sommato poteva anche andare peggio. Ora che vi abbiamo detto quanto costa vi piace ancora quanto vi piaceva prima?

