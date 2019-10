“Ora ti disperi?”. Gemma Galgani in lacrime per lui. La delusione è senza precedenti

Inizia la settimana e naturalmente riparte Uomini e Donne. Oggi, ve lo anticipiamo noi, succederà qualcosa di triste per la nostra dama preferita: Gemma Galgani. In particolare, Maria De Filippi manderà in onda il dopo puntata della dama torinese. Eh sì, perché la settimana precedente, Gemma, aveva ricevuto una grande delusione da parte di JeanPierre, il quale ha scelto inaspettatamente di iniziare una nuova conoscenza con un’altra donna.

Gemma non tratterrà le lacrime nel suo sfogo e continuerà anche a lamentarsi del comportamento di Tina Cipollari. Subito dopo, Maria annuncierà che la Galgani sentiva il bisogno di chiarire alcune cose con JeanPierre. Pertanto, si è presenterà al ristorante dell'albergo dove il cavaliere alloggiava. Qui Gemma porterà un regalo all'uomo, ovvero un orsetto di peluche grande. I due rimarranno a mangiare insieme nel ristorante.

















Ma ecco che nel corso della puntata, in onda lunedì 28 ottobre, la dama torinese scoprirà che JeanPierre ha lasciato il suo numero ad Aurora e poi si sarebbe messo d'accordo con un'altra dama per tornare a casa in macchina. A questo punto, Gemma si dirà convinta del fatto che debba tenere lei l'orsacchiotto, che aveva appena regalato al cavaliere.









Dopo di che, Tina vorrà fare il gioco dell'uva tra JeanPierre e l'altra dama. Ma la Galgani non riuscirà a trattenere le lacrime e di fronte a questa reazione il cavaliere deciderà di rifiutare. Grandi delusioni, dunque, per Gemma. Quest'ultima, come sempre, non può mettere da parte ciò che prova nei confronti di JeanPierre. Infatti, durante il loro incontro, la Galgani ammetterà di provare dei sentimenti molto forti nei suoi confronti.







Nonostante ciò, il cavaliere sembra non voler dare l’esclusiva alla Galgani e così pare volere intraprendere altre frequentazioni. Non reagirà affatto bene Gemma: JeanPierre non accetterà, però, questo atteggiamento. Nei prossimi giorni, infatti, la dama continuerà a mostrarsi molto delusa e il cavaliere pensa che sia troppo possessiva nei suoi confronti. Chissà come finirà.

