“Non piangere”. Il racconto choc di Lucia Bosè a Domenica In. E Mara Venier le asciuga le lacrime

Un grande ritorno quello di Lucia Bosè a “Domenica In”. Ospite di una super padrona di casa Mara Venier, l’anziana showgirl si è commossa davanti alle telecamere. L’attrice è stata accolta in studio dal brano “L’angelo blu” e non è riuscita a trattenere lacrime di gioia. “Mi sono emozionata, dopo tanti anni… mi commuove l’affetto del pubblico. Mi spiace essere emozionata, ma sono lacrime vere” dice. “Anche la Spagna mi tratta bene, ma l’Italia è casa” racconta mentre Mara Venier si prende cura di lei e le asciuga le lacrime. Classe 1931, Lucia Bosè è stata eletta Miss Italia nel 1947.

La Bosè, all'anagrafe Lucia Borloni, racconta l'esperienza al famoso concorso di bellezza: era una ragazzina milanese di appena 16 anni, pronta per il grande salto. Ricorda anche la relazione con Ottavio Missoni, non il primo amore ma il primo ragazzo ad averla scortata alla fermata del tram: "Mi aspettava quando uscivo dalla pasticceria dove lavoravo e in silenzio mi accompagnava al tram. Questa era la nostra relazione, poi lui è diventato un campione e ci siamo persi di vista. Ci siamo rivisti che lui era già sposato e famoso, io non ero ancora sposata".

















L'attrice, che oggi ha 88 anni parla quindi del grande amore con Luis Miguel Dominguin. "Si faceva tutte le puttane". Così Lucia Bosé, 88 anni, parla del suo grande amore, il torero Luis Miguel Dominguin, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. "Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio".









Mara domanda se la cosa la facesse soffrire o arrabbiare e la Bosé, capelli tinti di blu e un abito verde smeraldo, risponde sicura: "Macché, non ero gelosa. Lui se le trovava dappertutto, dentro l'armadio, sotto al letto e mi diceva che 'doveva farsele'".







Nonostante le risate, la Venier le fa notare che al suo posto gli avrebbe dato una pizza in faccia ma Lucia ammette di non rinnegare nulla: “L’ho amato, mi ha dato tutto. Non si può amare di più. Chi non ha la corna?”, ha chiesto la grande attrice che, all’inizio dell’intervista, si è lasciata andare al pianto di commozione per essere tornata in Italia dopo tanto tempo.

