Ci siamo: è quel momento dell’anno in cui non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo. Non tutti sono felici della bella kermesse, non tutti sanno apprezzarla, ma chi ci riesce vorrebbe saperne di più. E intanto arrivano le prime indiscrezioni sul DopoFestival che vedrebbero alla conduzione Stefano De Martino ed Elisabetta Gregoraci, ma senza Belen. Una coppia di successo quella formata dall’ex ballerino di Amici e la conduttrice di Made in Sud, che sarebbe stata scelta proprio per capitanare il DopoFestival. Per il momento nulla è confermato, ma secondo alcuni rumors Amadeus è deciso ad affidare la conduzione proprio al marito di Belen e alla Gregoraci.

Una scelta inaspettata che, però, incuriosisce i telespettatori del piccolo schermo. Del resto la coppia potrebbe dare quel tocco di freschezza e originalità allo show televisivo che rende omaggio alle stelle della musica dell'Ariston. Ai due spetterebbe il compito di accogliere e intervistare gli artisti protagonisti del Festival di Sanremo, oltre a commentare la kermesse e intrattenere il pubblico in studio e a casa.

















Non è la prima che lavoro insieme! Entrambi infatti sono reduci dalla co-conduzione di successo della scorsa edizione di Made in Sud, non stupisce quindi la scelta di accoppiare nuovamente queste forti personalità del mondo della televisione. Non solo, Stefano dopo la bella esperienza di Stasera tutto è possibile sembra pronto a gestire un programma televisivo, anche lontano dall'esuberanza di sua moglie.









E a proposito di Belen, forte è stata la delusione da parte dei fan della coppia, che speravano proprio di vedere al fianco di Stefano la sua dolce metà. L'ex moglie di Briatore ancora una volta potrebbe affiancare il ballerino in questa nuova e inedita avventura a Sanremo.







Se è vero che coppia vincente non si cambia, le possibilità che Amadeus scelga proprio i due ragazzi per la conduzione del DopoFestival sono davvero alte. Ma arrivano anche altri nomi: come quello di Milly Carlucci e Chiara Ferragni.

