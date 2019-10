“Quei criminali in tv”. Massimo Giletti e il duro attacco a Barbara D’Urso. Non ha gradito vederli nel suo studio

Non è d’accordo, Giovanni Floris, sull’esposizione mediatica data al matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli. Chi sono? Lui è il re delle serenate neomelodiche e Tina Rispoli è la vedova di un camorrista. “Bisogna stare sempre attenti. Si può parlare di tutto in TV, ma l’importante è farlo con un taglio critico” ha detto Giovanni Floris riferendosi ad alcuni programmi tv che invece, quell’esposizione mediatica, ai due, l’hanno data eccome. E si è parlato di Tony Colombo e Tina Rispoli anche da Massimo Giletti, a Non è l’Arena.

Il programma de La7 ha mostrato un estratto dell'inchiesta che indaga sui contatti tra il mondo dello spettacolo e quello della camorra. E Floris è intervenuto così: "Il taglio critico è quello di non credere mai a quello che ti viene e cercare quello che è in realtà il messaggio profondo delle cose – ha detto a Non è l'Arena – Questo può portare anche ad accettare le cose che vengono raccontate, ma dopo un severissimo vaglio critico".

















"Quello che colpisce di questa vicenda non è solo l'atteggiamento della televisione, ma anche l'atteggiamento della criminalità che cerca la televisione – ha spiegato Giovanni Floris – Noi siamo cresciuti con una criminalità che vuole restare nascosta, persone che rimanevano chiuse in rifugi vari pur di non farsi vedere. Siamo arrivati a un punto in cui ormai il camorrista cerca la gratificazione". E Giovanni Floris non ha certo tutti i torti.









A questo punto interviene Massimo Giletti e ricorda che Barbara D'Urso, per esempio, ha dato ampio spazio alle nozze di Tony Colombo: "La TV in questo modo li accredita? – chiede Giletti a Floris – Perché se li porti solo come oggetto del matrimonio trash…". E Floris: "Facendolo in questo modo stai facendo un lavoro a metà, perché il lavoro del giornalista è quello di poter dire tutto, occuparsi di tutto, ma farlo dicendo: 'Mi stai prendendo in giro?'".





Non è la prima volta che Massimo Giletti fa riferimenti a Barbara D’Urso. Giletti aveva già fatto riferimenti alla conduttrice Mediaset riguardo la vicenda Prati-Caltagirone. E questo menzionare la D’Urso da parte di Giletti, forse, ha contribuito allo spostamento del programma della D’Urso al lunedì sera. E lunedì 28 ottobre, dalla D’Urso, pensate un po’, ci saranno proprio Tony Colombo e Tina Rispoli.

