“4 sfigati”. Emma Marrone li distrugge così. E ha vinto lei, ancora una volta

Che bello accendere la tv e trovare Emma. Dopo lo stop impostole da un problema di salute e da un intervento chirurgico, eccola tornare più forte e più bella di prima. La prima apparizione sul piccolo schermo è stata a Che tempo che fa di Fabio Fazio, con la presentazione del nuovo album “Fortuna” e del singolo “Io sono bella”. Un grandioso applauso l’ha accolta quando la cantante, visibilmente emozionata, si è esibita con il brano. “Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene”, ha spiegato ai microfoni di Fazio. Prima di congedarsi, manderà “un in bocca al lupo a tutte le persone che stanno ancora lottando”.

Fazio ha chiesto a Emma come è riuscita a confrontarsi, in un momento così delicato come quello della sua operazione, con i tanti commenti feroci e violenti da parte degli haters. La Marrone ha chiesto maggior controllo da parte dei colossi dei social network. In quei giorni avevo cose più importanti da gestire, non quei 4 sfigati che sputano odio sui social. Che i social iniziano a certificare le persone che scrivono. Noi personaggi dobbiamo mandare documenti per avere la “spunta blu” dei vip, allora certifichiamoci tutti. Non bullizziamo, “bollizziamoci”! Continua a leggere dopo la foto

















“Io sono bella”, il primo singolo tratto da “Fortuna”, è stato scritto da Vasco Rossi. Sul loro rapporto, Emma ha raccontato un aneddoto: “Un onore tornare con un brano scritto da Vasco. Aprii per lui un concerto di San Siro, ma non ho avuto il coraggio di presentarmi a lui, non ero ancora un’artista finita. L’ho incontrato anni dopo. Continua a leggere dopo la foto









Mi ha detto di aver sempre avuto un occhio per me, una mattina ha deciso: “Scrivo una canzone per Emma perché se la merita”. Quelle che scrivo io sono poche ma sono viscerali, perché parlano di me”. Infine, gli auguri per l’esordio di Emma come attrice. Sarà una dei protagonisti del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, in sala dal 13 febbraio 2020. Continua a leggere dopo la foto







L’ospitata si è chiusa con una involontaria gaffe di Fazio, che ha regalato un mazzo di rose rosse a Emma, com’è ormai tradizione a Che tempo che fa per le ospiti femminili. Il conduttore probabilmente ignora un curioso particolare che i fan della cantante sanno bene: la Marrone odia ricevere le rose rosse, come ha spiegato più volte. “Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo”, ha raccontato in passato. Stavolta, Emma ha fatto buon viso a cattivo gioco di fronte all’omaggio floreale.

