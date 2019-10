“Ko”. Gemma Galgani, nuovo durissimo colpo: per la dama una bocciatura senza appello

Non ne va bene una a Gemma Galgani. Dopo la lite con Tina Cipollari nei giorni scorsi, la dama torinese incassa un altro durissimo colpo. Il più pesante da quando il gabbiano Giorgio Manetti ha deciso di volare via. Nel dettaglio Gemma Galgani ha incassato un pesante due di picche dal cavaliere Jean Pierre che, nelle settimane scorse, non aveva fatto mistero di guardare con un certo interesse. Da parte di Jean Pierre, a onor del vero c’è stata sempre un’amicizia e nulla più.

Conoscendo i suoi trascorsi, Gemma Galgani rinuncerà difficilmente. Intanto è arrivato un nuovo Cavaliere a conoscerla. Si chiama Juan Luis, viene dal Venezuela e ha 57 anni. Juan Luis ha subito detto a Gemma di apprezzare la sua eleganza e lei sembra apprezzare questo nuovo corteggiatore! Via un Jean e avanti uno Juan, insomma. Ma procediamo con le anticipazioni di Uomini e Donne.

















Su Il Vicolo delle News infatti si legge di uno scontro tra le due Valentina e un Cavaliere, ma non conosciamo il nome di lui. Tra le due Valentina invece dovrebbe esserci Valentina Autiero oltre alla nuova arrivata di quest'anno. Ebbene, il Cavaliere in questione pare abbia detto in un rvm di non essere interessato a loro due. Ci sarà anche il ritorno di una vecchia conoscenza, ovvero un certo Samuel.









Tornando a Gemma Galgani ,non è solo lacrime e drammi, come quelli che regala al pubblico durante il dating show in onda tutti i pomeriggi su canale 5. La dama torinese è anche una donna di grande cultura. Ha trascorso la sua vita a gestire il teatro Alfieri, e dopo 12 anni è diventata direttrice del Teatro Colosseo di Torino. Gemma ama tutto ciò che è arte e che la porta a sognare, un'eterna romantica che al concerto di Alberto Urso si è emozionata come una ragazzina.







Lo aveva annunciato sul suo account Instagram che nel suo teatro, di cui è direttrice, si sarebbe esibito il bel cantante di Amici Alberto Urso. Ha assistito con entusiasmo alle prove e al concerto del giovane, riempiendolo, a fine esibizione, di parole ricche di orgoglio e sentimento. Prima dello spettacolo aveva scritto: “Finalmente a Torino al Teatro Colosseo! Non aggiungo parole perché basterà ascoltarlo! Una grande emozione!”.

