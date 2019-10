Come finirà la storia nessuno lo sa, certo è che qualcosa sembra proprio non tornare nel legame tra Ida Platano e Riccardo e in tanti fan della dama e di Uomini e Donne iniziano a rumoreggiare. Dopo il no di da successiva alla lettura della lettera di Riccardo la storia sembrava chiusa ma le cose non sembrano stare esattamente così.

Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e i due erano presenti. Si sono presentati come una coppia, ma non sono mancate lamentele e problemi. Al centro dello studio, infatti, Ida e Riccardo hanno raccontato di essersi sentiti tutta la settimana e si sono pure visti. Ida Platano ha avuto qualcosa da ridire però sul comportamento del fidanzato, o almeno dovrebbe essere il suo fidanzato. Pare infatti che da parte di Riccardo ci sia poco trasporto fisico e che si sia addormentato quando appunto hanno trascorso la notte insieme. Ha anche detto di non aver ricevuto baci passionali.

















Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle news non aggiungono altro in merito, se non che il pubblico li ha incitati a darsi un bacio e così è stato. Questi problemi di coppia però pare siano del tutto superabili. Stamattina infatti Ida e Riccardo sono insieme per le vie di Roma: sono stati avvistati nei pressi di Piazza Venezia e i fan hanno subito scattato foto e registrato video per testimoniare l'avvistamento. Insomma, in studio è emerso qualche problema, ma possiamo dire che Ida e Riccardo oggi stanno insieme.









Ida Platano nasce in Sicilia nel 1982. La sua età è dunque di 37 anni, mentre la sua altezza è pari a 169 cm. Della sua vita privata sappiamo che da ragazza, per via di alcuni problemi economici, è costretta a lasciare la sua famiglia. Si trasferisce così a Brescia, in compagnia del suo fidanzato. Tuttavia suo padre, uomo di vecchi valori, non permette ad Ida di convivere senza essere sposata. Così, a soli 18 anni, la Platano si unisce in matrimonio con il suo compagno, che tuttavia finisce dopo 10 anni.







Dopo la fine delle nozze, Ida Platano inizia una nuova breve frequentazione. Da questa conoscenza nasce il suo primo figlio, Samuele, che decide di tenere spinta dal desiderio di diventare madre. Ad oggi continua a dichiarare di essere soddisfatta della sua scelta, e di non essersi pentita di aver portato avanti una gravidanza da sola, e di aver cresciuto suo figlio con tanti sacrifici e difficoltà. Samuele è infatti il centro del suo mondo, e la sua gioia più grande.

